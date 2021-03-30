"Налог на границу" решили ввести в Гродненской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 30 мар – Sputnik. Гродненский областной совет депутатов принял решение ввести местный сбор при выезде из страны через наземные границы, расположенные на территории Гродненской области, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

Данное решение, о вводе местного сбора в размере одной базовой, по сообщению пресс-службы Лидского райисполкома, было принято сегодня. Эту информацию Sputnik подтвердили депутаты, которые присутствовали на заседании.

Сбор вводится до 1 января 2023 года, а собранные средства пойдут на предупреждение и борьбу с коронаварусной инфекцией. Он будет взиматься при пересечении границы в пунктах пропуска, расположенных на территории Гродненской области. Это пять пунктов пропуска на белорусско-литовской границе и два пункта пропуска на белорусско-польской границе.

При введении соответствующего решения уплачивать сбор будут водители автомобилей массой не более 5 тонн, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Размер сбора не зависит от количества пассажиров, которые пересекают границу.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых перемещаются лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Гродненский областной совет депутатов стал первым, кто поддержал введение местного сбора автомобили, пересекающие границу. Решение должно вступить в силу через месяц.

Напомним, что так называемый "налог на границу" для водителей транспортных средств, которые выезжают за пределы Беларуси, разрешили вводить с 1 января 2021 года, после вступления в силу изменений в Налоговом кодексе страны. Вопрос о необходимости введения такого сбора и его сумму должны решать областные советы депутатов. По закону этот сбор не должен превышать три базовые величины.

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