Всемирный банк «рассекретил» суверенных должников России - Беларусь на первом месте

Источник материала: Tut.by

Всемирный банк опубликовал информацию об иностранных государствах — должниках Российской Федерации. Среди крупнейших дебиторов — Беларусь, сообщает РБК .

Крупнейшим государственным должником России является Беларусь. На конец 2019 года наша страна была должна России 8,1 млрд долларов. Издание указывает, что эта сумма совпадает с той, которую Минфин Беларуси раскрывал в проспекте своих еврооблигаций в июне 2020 года. В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще 1 млрд долларов от России.

В топе российских должников также Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам. Но долги этих стран куда скромнее белорусского.





По данным Всемирного банка, Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $ 22,9 млрд по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами.

Издание отмечает, что Минфин России, отвечающий за кредиты иностранным государствам, такой информации не публикует: программа госкредитов ежегодно описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.