Меркель и Макрон в разговоре с Путиным выступили за свободные выборы в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Германия и Франция считают необходимым инклюзивный диалог и свободные выборы в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В пресс-службе Кремля отмечается , что Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы», — говорится в сообщении правительства Германии.

В то же время на сайте Кремля указано, что в разговоре с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель при обсуждении обстановки в Беларуси «Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Напомним, в Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Запад не признал итоги выборов, и призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.