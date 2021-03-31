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Меркель и Макрон в разговоре с Путиным выступили за свободные выборы в Беларуси
31.03.2021 07:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Германия и Франция считают необходимым инклюзивный диалог и свободные выборы в Беларуси. Об этом
«В контексте Беларуси канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы», — говорится в сообщении правительства Германии.
В то же время на сайте Кремля указано, что в разговоре с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель при обсуждении обстановки в Беларуси «Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».
Напомним, в Беларуси 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Запад не признал итоги выборов, и призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.
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Германия и Франция считают необходимым инклюзивный диалог и свободные выборы в Беларуси. В пресс-службе Кремля отмечается, что Владимир Путин отметил...
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