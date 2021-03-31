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"Переезжать из своего дома в квартиру было дико страшно". Посмотрите, какой ремонт минчанка сделала в столичной «трешке» всего за 1,5 месяца и $250 с «квадрата»
31.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Делали все с нуля, экстренно». Блогер из Минска сделала ремонт в столичной «трешке» за 1,5 месяца и $ 250 за «квадрат». В репортаже – история Настасьи, которая переехала из загородного дома в столичную квартиру.
Планы изменились после развода – одной справляться с участком стало по-настоящему трудно
Еще несколько лет назад Настасья жила размеренной загородной жизнью – большой дом в Семково, 20 соток земли, своя баня, природа и чистый воздух. Гуляла по травке, растила сына, думать не думала о столице. Планы изменились после развода – одной справляться с участком стало по-настоящему трудно, да и дорого. Плюс – хотелось двигаться и жить, а не подстригать газон и грести листья.
– Большой участок – одна из причин, по которой поняла – не тяну. Загородная жизнь – это не только отдых на природе, это постоянная работа: нужно ухаживать за домом, чистить двор, следить за газоном. Каждый день. Одной справляться с такой нагрузкой сложно. Так и возникла мысль сделать ремонт в минской квартире, переехать в город, а дом сдать в аренду.
Но, признаюсь, переезжать было дико страшно. Больше всего – за сына, который всю жизнь жил за городом, спокойно гулял на участке, привык к свободе и безопасности. В квартире, разумеется, все иначе. Кроме того, у нас – кошка и собака, которые также выросли в деревне. А еще нетривиальная задачка: как разместись все вещи из дома на 260 “квадратов” в 100-метровой “трешке”? Пришлось крутиться! Ремонт рассчитывали буквально до сантиметра. Хотелось сделать его функциональным, но не перегруженным. Чтобы здесь дышалось не хуже, чем в загородном доме.
Надо сказать, словом “ремонт” Настасью не испугать: за плечами их 13 – дома, у друзей и родных, в помещениях по бизнесу. «Никакого пожара, сплошное удовольствие!» – признается героиня, бодро рассказывая об этапах стройки в своем
– Я не рассчитывала, что дом сдастся так быстро! Мы разместили объявление, а через две недели на пороге стояли арендаторы. На тот момент в квартире были голые стены, мы только закончили перепланировку, а уже через неделю надо было собрать все вещи и съезжать. Конечно, переезжать на стройку был не вариант, поэтому на месяц нас приютила мама. За этот срок надо было закончить все работы.
Практически все в квартире – белорусское
Квартиру в высотке на Старовиленском тракте семья героини построила лет 20 назад. Ремонт с тех пор не освежался, а в “трешке” жили квартиранты. В квартире две изолированные комнаты, проходная гостиная, большая кухня, раздельные санузлы и три балкона. Дизайн рождался по ходу стройки, так как времени ”на подумать” не осталось.
– Я бы не очень хотела светить цифры, но мне здесь есть чем гордиться. С заменой окон, дверей, переносом перегородок, отделкой, санузлами, мебелью и техникой мой ремонт обошелся в $250 за “квадрат”. Это потрясающе мало, и я это знаю! Как шутят мои подписчики – «Настя, ты из чего угодно сделаешь конфетку!». Ну а как, если надо? – улыбается хозяйка. – Самое главное – найти бригаду строителей, контролировать работу и знать, на чем можно сэкономить. В этой квартире 99% отделки и мебели – белорусское производство. Конечно, чтобы найти качественную плитку, которая будет выглядеть классно и стоить дешево, надо побегать. Но если такая цель есть, то преград нет.
Дизайн, рассказывает хозяйка, родился путем насмотренности – «серфила» Pinterest, изучала красивые интерьеры, новинки, тенденции, так и поняла, чего хочется. А хотелось – белых стен, пастельных цветов и ярких акцентов. Вся квартира выполнена в едином стиле. Даже в детской подобрана сдержанная гамма в светлых тонах. Акценты – деревянный пол, зелень, яркие аксессуары.
Плитка, обои, кухня, мебель и даже декор – белорусское. Так, к примеру, кресло в гостиной – находка из масс-маркета, шкафы и стеллажи – работа белорусских ремесленников, а некоторые аксессуары – дело рук самой хозяйки.
– Большинство зеркал в квартире я сделала сама. Потому что стоят такие по 300-400 рублей! За что?! Взяла остатки от плинтусов, порезала, покрасила – вот, пожалуйста.
Однако в интерьере есть и недешевые решения – к примеру, настоящая лепнина. Она украшает стены в гостиной и прихожей. За несколько «квадратов» аутентичного декора хозяйка отдала $250, работа заняла три дня. Отделка стала выглядеть богаче, но “это долго и дорого” – считает собственница. Куда милее сердцу – имитация лепнины у потолка, купленная в строительном за “три копейки”:
– Возле потолка у нас тоже лепнина. Выглядит не хуже настоящей, а на деле – дешевый пенопласт. Я наклеила сразу два плинтуса, и получилась большая конструкция, которая выглядит дорого, а стоит дешево.
На втором балконе совсем другое настроение. Благодаря мебели с красной бархатной обивкой и акцентной люстре интерьер приобретает богемные нотки. К слову, общая площадь балконов в квартире – порядка 13 «квадратов». Собственница считает такую планировку не самой удачной.
– Из того, что не учла – не сделала теплый пол на балконах, а это серьезный минус. К сожалению, отдыхать и заниматься спортом здесь можно только в теплое время года. И это просчет.
«Присутствие заказчика на объекте на 100% ускоряет работу»
Настасья уверена, что на многом в ремонте можно сэкономить, но есть вещи, где дешевить ни в коем случае нельзя. Из основного: полы, фурнитура, сантехника и двери.
– На таких вещах экономить нельзя, иначе это вылезет вам боком. Тот же ламинат я не рассматривала вообще, так как он бы истрепался еще до конца ремонта. Понимала, что на полу будет паркет, но недорогой. И я его нашла. А вот на кранах в ванной продешевила – и каюсь. Скоро буду менять, качество плохое.
Еще один ключевой момент – найти своих рабочих. У меня такая команда есть. Ребята работают очень хорошо, никаких претензий, но я считаю – контроль должен быть. Я четко понимала, что это нужно мне, и если я буду присутствовать на объекте постоянно, то у рабочих будет меньше времени «на покурить». Разумеется, я не стояла надсмотрщиком, а была частью рабочего коллектива: убирала за командой, помогала, по несколько раз на день ездила в строительный (кстати, мой рекорд – 14 раз в день, 14(!) раз я ездила в строительный, чтобы что-то довезти, докупить и т.д.). К 9 утра всех привозила, к 4 развозила, а сама возвращалась на объект и работала дальше. Зато результатом и темпами довольна. Без труда ничего в этой жизни не бывает.
Новый вызов – квартира маме
Большинству тех, кто пережил ремонт, необходима реабилитация в пару лет точно. Настасья не из них. Минчанка уже с головой в новом проекте. Женщина смогла договориться с соседями и выкупить смежную квартиру с зеркальной планировкой. На ремонт в ней сроки дала себе также в 1,5 месяца, там будет жить мама героини. Работы идут быстро и настроение квартиры уже прорисовывается. Как минимум, животный принт на обоях выглядит многообещающе, за ходом нового ремонта можно следить в соцсетях героини.
– Я делюсь этапами стройки со своими подписчиками, поэтому мне хотелось сделать что-то кардинально новое. Оставалось только убедиться, что маме эта позиция близка. Мама дала добро, и дело пошло. Здесь я хочу показать, как одна и та же планировка может выглядеть по-разному при помощи нехитрых интерьерных решений и простых декоративных приемов. Пока мы в процессе, но уже видно – характер у квартиры совсем другой. Дизайн придумываю на ходу, никаких проектов у меня нет.
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"Переезжать из своего дома в квартиру было дико страшно". Посмотрите, какой ремонт минчанка сделала в столичной «трешке» всего за 1,5 месяца и $250 с «квадрата»
«Делали все с нуля, экстренно». Блогер из Минска сделала ремонт в столичной «трешке» за 1,5 месяца и $ 250 за «квадрат». В репортаже – история Настасьи, которая...
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