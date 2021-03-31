"Переезжать из своего дома в квартиру было дико страшно". Посмотрите, какой ремонт минчанка сделала в столичной «трешке» всего за 1,5 месяца и $250 с «квадрата»

Планы изменились после развода – одной справляться с участком стало по-настоящему трудно

Еще несколько лет назад Настасья жила размеренной загородной жизнью – большой дом в Семково, 20 соток земли, своя баня, природа и чистый воздух. Гуляла по травке, растила сына, думать не думала о столице. Планы изменились после развода – одной справляться с участком стало по-настоящему трудно, да и дорого. Плюс – хотелось двигаться и жить, а не подстригать газон и грести листья.

– Большой участок – одна из причин, по которой поняла – не тяну. Загородная жизнь – это не только отдых на природе, это постоянная работа: нужно ухаживать за домом, чистить двор, следить за газоном. Каждый день. Одной справляться с такой нагрузкой сложно. Так и возникла мысль сделать ремонт в минской квартире, переехать в город, а дом сдать в аренду.

Но, признаюсь, переезжать было дико страшно. Больше всего – за сына, который всю жизнь жил за городом, спокойно гулял на участке, привык к свободе и безопасности. В квартире, разумеется, все иначе. Кроме того, у нас – кошка и собака, которые также выросли в деревне. А еще нетривиальная задачка: как разместись все вещи из дома на 260 “квадратов” в 100-метровой “трешке”? Пришлось крутиться! Ремонт рассчитывали буквально до сантиметра. Хотелось сделать его функциональным, но не перегруженным. Чтобы здесь дышалось не хуже, чем в загородном доме.