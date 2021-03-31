1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

На рынке РФ уже было 7 игроков, которые производили подобные решения. Но, по мнению Евгения, их продукт сильно отличался от того, который был необходим потенциальным клиентам.

– Сapsula - комбинация не связанных на первый взгляд между собой областей: мебель и промдизайн, чтобы кабина выглядела привлекательно, была удобной и быстро собиралась; вентиляция, которая позволяла бы находиться внутри капсулы долгое время, и акустика, которая бы ограждала от внешних шумов. Если сравнивать, то шум в офисе составляет в среднем 55 дБ, а шумоизоляция Capsula достигает 36 дБ на голосовых частотах. Другими словами, она снижает шум на 65%.

Мы положили внутрь капсулы-переговорной телефон с громко включенной музыкой. Когда закрыли дверь кабины, ничего не услышали.