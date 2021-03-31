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1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров
31.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Звукоизолирующая кабина для переговоров - нетипичный продукт на рынке офисной мебели. Маленькое передвижное помещение, напоминающее телефонную будку, стоит на Западе порядка десяти тысяч долларов. В январе на этом рынке появилась еще одна модель –
«Хотели обеспечить СНГ продуктом, который по качеству не будет уступать американским аналогам и будет в 2 раза дешевле»
Евгений Кауфман до этого работал 13 лет в сфере IT. В прошлом основал компанию EKА-Soft, а позже занимал должность вице-президента израильской стриминговой платформы Be.Live. Евгений первый раз увидел такие акустические капсулы в Нью-Йорке, у местных компаний они пользовались большой популярностью.
– Переговорных в офисах не так много и всегда возникает сложность их забронировать. А тут компактная капсула, которая создана специально для звонков, чтобы сотруднику ничто не могло помешать сосредоточиться на работе, – рассказывает Евгений о том, что повлияло на зарождения собственного проекта. – В Минске один IT-предприниматель загорелся идеей приобрести такие переговорные кабины. Посмотрели варианты: европейские производители просят от 7 до 10 тысяч евро. Американские модели дешевле, но доставка, растаможивание и установка вывели бы на ту же сумму. Вот так и зародился бизнес: хотели обеспечить СНГ продуктом, который по качеству не будет уступать американским аналогам и будет в 2 раза дешевле.
На рынке РФ уже было 7 игроков, которые производили подобные решения. Но, по мнению Евгения, их продукт сильно отличался от того, который был необходим потенциальным клиентам.
– Сapsula - комбинация не связанных на первый взгляд между собой областей: мебель и промдизайн, чтобы кабина выглядела привлекательно, была удобной и быстро собиралась; вентиляция, которая позволяла бы находиться внутри капсулы долгое время, и акустика, которая бы ограждала от внешних шумов. Если сравнивать, то шум в офисе составляет в среднем 55 дБ, а шумоизоляция Capsula достигает 36 дБ на голосовых частотах. Другими словами, она снижает шум на 65%.
Мы положили внутрь капсулы-переговорной телефон с громко включенной музыкой. Когда закрыли дверь кабины, ничего не услышали.
Рабочую зону капсулы Евгений называет «ноу-хау», так как идея возникла из-за условий пандемии. Поскольку сотрудники стали больше времени проводить за видеозвонками, перед конструктором была задача сделать все, чтобы качество съемки было «на высоте». Так, в капсуле появились регулирующая яркость света лампа – аналог кольцевой лампы, которой часто пользуются блогеры.
За основу формы кабины взяли телефонную будку. Чтобы сотрудник мог проводить здесь несколько часов, увеличили рабочую зону стола за счет магнитных аксессуаров, которые крепятся в любом удобном месте на стене. Они позволяют прикрепить телефон, планшет, органайзеры для стикеров и ручек. Также в рабочей зоне находится бесконтактная зарядка, USB и USB Type-C зарядки, розетка, крючок для сумки и вешалка.
- Технолог просидел в капсуле 6 часов в рамках испытания на скопление в кабине углекислого газа. Показатели углекислого газа внутри кабины не превышали 10% от значений вне кабины, - показывает, как устроена Capsula, основатель проекта. - Воздухозаборные диффузоры, что находятся по бокам над столом, забирают переработанный воздух именно там, где он скапливается и выбрасывают наружу. Без них сотрудник уже через час захочет выйти из-за нехватки воздуха и почувствует сонливость.
А свежий воздух поступает сверху. Вентиляция обеспечивает воздухообмен 200 куб м/час, т.е. воздух обновляется каждые 35 секунд.
Евгений говорит, что «как it-специалист не мог не внедрить микроконтроллеры». Вентиляция и свет включаются автоматически, как только открывается дверь кабины. После того как сотрудник уходит, через 30 секунд кабина приходит в исходное состояние. Капсула сама проветривается: 20 минут утром и 3 минуты каждый час в турбо-режиме. Компании могут настраивать фоновую подсветку и время проветривания под себя.
Капсула стоит на колесиках и весит 300 кг, подключается к стандартной розетке 220В. Стул и все аксессуары, что и на фото, идут в комплекте с кабиной.
Снаружи переговорная обшита акустическим войлоком, который чистится как обычный ковер. Внутри лежит ковровое покрытие, устойчивое ко всем загрязнениям.
Компания дает год гарантийного обслуживания.
- В дальнейшем также стоит обращаться в компанию напрямую - только так мы можем гарантировать исправность. Мы не работаем с дилерами, в каждом офисе есть обученная бригада, которая сделает все что нужно, - рассказывает Евгений. – Мы предоставляем кабину для тестирования на месяц. Если в течение месяца она не нравится клиенту, то мы возвращаем всю ее стоимость. Разборка и доставка за наш счет. За все время к нам вернулась одна переговорная. Компания переезжала, но оставила за собой право забрать ее обратно.
«Капсула покрывает свою стоимость за 7 месяцев и не занимает много места»
18 марта прошлого года производство стационарной переговорной перестало быть просто идеей и стала бизнесом. Евгений вспоминает, что в тот день нанял первого сотрудника – конструктора.
- 15 июня у нас были готовы две модели. Мы долго не могли найти дизайнера, который придаст кабине международный вид. Работали с разными студиями, именитыми дизайнерами, но потом нашли любителя, который просто следил за трендами в промдизайне, - вспоминает Евгений. - В октябре была готова Сapsula, которая была похожа на ту, что мы продаем. Мы поехали с ней на Office Next – эдакий «продукт года» в категории офисной мебели. И наша капсула выиграла главную премию Next Products 2020. Это время я и считаю точкой отсчета нашего бизнеса. Архитекторы, дизайнеры подходили к нам и спрашивали: «Вы дилеры итальянского бренда? Белорусы? Сами производите?»
Около трех месяцев понадобилось команде, чтобы довести кабину до промышленного образца. С середины января компания выпустила около 30 капсул.
Изначально было 7 вариантов комплектации, но в итоге оставили только два, которые зависят от цвета – темный или светлый, и от материала задней стены - глухая или стеклянная. Стекло разрабатывалось специально под кабину. Оно создает такую же шумоизоляцию, как и глухая стена.
- Для продажи капсул сразу рассматривали СНГ, так как понимали, что для старта рынка Беларуси мало. Офисы продаж находятся в Минске, Москве и Питере. Большим спросом переговорная пользуются в России. Сapsula стоит в офисах «Газпромбанка», «Ростелекома», Сбера, Skillbox, SETTERS и Rybakov Tower. В Беларуси прямого спроса нет, пока продается вирально. Здесь в пользу капсулы сделали свой выбор Альфа-Банк, Affise, Coworking.by, Регула, Itransition, SwissSoft, SE-Ranking, Slon-Media.
Такой спрос на кабины-переговорные в России Евгений объясняет тем, что там компании прежде всего просчитывают рост производительности сотрудников благодаря использованию таких кабин, а также учитывают стоимость арендованного квадратного метра т.к. примерно в половине случаев большая переговорная занята всего одним человеком
- Они понимают, что наличие таких капсул увеличивает эффективность переговорных в 2 раза, а стоимость аренды в Москве выше 100$ в месяц за квадратный метр. Легко посчитать, что капсула покрывает свою стоимость за 7 месяцев и не занимает много места.
Евгений признается, что пандемия заставила команду волноваться:
- Все говорили, что люди не вернутся в офис и капсулы никому не будут нужны. Значительная часть нашей потенциальной аудитории - коворкинги, изрядное количество закрылось в разгар пандемии. Но потом случилось чудо, и коворкинги стали востребованнее, чем ранее, т.к. многие бизнесы переселились в них. Им уже не нужно было иметь большие офисы и было удобно отдать все обслуживание офиса на аутсорс. Даже многие крупные игроки сократили размеры арендуемого офиса и переселились в коворкинги, организовав там гибридные пространства: с зонами, где постоянно работают сотрудники и каждое место закреплено, и с зонами, в которых все рабочие места не зафиксированы. А некоторые крупные бизнесы даже открыли собственные коворкинги исключительно для своих сотрудников. Поэтому хорошо, что в момент работы над проектом мы не запаниковали и не прекратили дело, не занялись разработкой аналога Zoom, что было в моде.
Габариты Сapsula позволяют поставить ее даже в советскую панельку: высота - 2,33 м, ширина и длина – 1,13 м на 1 м. Кстати, одна кабина уже стоит дома у одного клиента. Компания нацелена развивать это направление. Стоит стационарная переговорная 13.500 рублей, со стеклянной стенкой на 1200 рублей дороже.
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Звукоизолирующая кабина для переговоров - нетипичный продукт на рынке офисной мебели. Маленькое передвижное помещение, напоминающее телефонную будку, стоит на...
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