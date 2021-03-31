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1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

31.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Звукоизолирующая кабина для переговоров - нетипичный продукт на рынке офисной мебели. Маленькое передвижное помещение, напоминающее телефонную будку, стоит на Западе порядка десяти тысяч долларов. В январе на этом рынке появилась еще одна модель – Capsula. Это решение белорусского производителя. Realt.by протестировал ее и поговорил с основателем проекта Евгением Кауфманом о том, почему это выгодное вложение в период, когда пандемия заставила компании отказаться от офисов. 

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

«Хотели обеспечить СНГ продуктом, который по качеству не будет уступать американским аналогам и будет в 2 раза дешевле»

Евгений Кауфман до этого работал 13 лет в сфере IT. В прошлом основал компанию EKА-Soft, а позже занимал должность вице-президента израильской стриминговой платформы Be.Live. Евгений первый раз увидел такие акустические капсулы в Нью-Йорке, у местных компаний они пользовались большой популярностью.

– Переговорных в офисах не так много и всегда возникает сложность их забронировать. А тут компактная капсула, которая создана специально для звонков, чтобы сотруднику ничто не могло помешать сосредоточиться на работе, – рассказывает Евгений о том, что повлияло на зарождения собственного проекта. – В Минске один IT-предприниматель загорелся идеей приобрести такие переговорные кабины. Посмотрели варианты: европейские производители просят от 7 до 10 тысяч евро. Американские модели дешевле, но доставка, растаможивание и установка вывели бы на ту же сумму. Вот так и зародился бизнес: хотели обеспечить СНГ продуктом, который по качеству не будет уступать американским аналогам и будет в 2 раза дешевле. 

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

На рынке РФ уже было 7 игроков, которые производили подобные решения. Но, по мнению Евгения, их продукт сильно отличался от того, который был необходим потенциальным клиентам. 

– Сapsula - комбинация не связанных на первый взгляд между собой областей: мебель и промдизайн, чтобы кабина выглядела привлекательно, была удобной и быстро собиралась; вентиляция, которая позволяла бы находиться внутри капсулы долгое время, и акустика, которая бы ограждала от внешних шумов. Если сравнивать, то шум в офисе составляет в среднем 55 дБ, а шумоизоляция Capsula достигает 36 дБ на голосовых частотах. Другими словами, она снижает шум на 65%.

Мы положили внутрь капсулы-переговорной телефон с громко включенной музыкой. Когда закрыли дверь кабины, ничего не услышали. 

Рабочую зону капсулы Евгений называет «ноу-хау», так как идея возникла из-за условий пандемии. Поскольку сотрудники стали больше времени проводить за видеозвонками, перед конструктором была задача сделать все, чтобы качество съемки было «на высоте». Так, в капсуле появились регулирующая яркость света лампа – аналог кольцевой лампы, которой часто пользуются блогеры.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров
1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

За основу формы кабины взяли телефонную будку. Чтобы сотрудник мог проводить здесь несколько часов, увеличили рабочую зону стола за счет магнитных аксессуаров, которые крепятся в любом удобном месте на стене. Они позволяют прикрепить телефон, планшет, органайзеры для стикеров и ручек. Также в рабочей зоне находится бесконтактная зарядка, USB и USB Type-C зарядки, розетка, крючок для сумки и вешалка.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров
1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров
1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров
1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

- Технолог просидел в капсуле 6 часов в рамках испытания на скопление в кабине углекислого газа. Показатели углекислого газа внутри кабины не превышали 10% от значений вне кабины, - показывает, как устроена Capsula, основатель проекта. -  Воздухозаборные диффузоры, что находятся по бокам над столом, забирают переработанный воздух именно там, где он скапливается и выбрасывают наружу. Без них сотрудник уже через час захочет выйти из-за нехватки воздуха и почувствует сонливость.

А свежий воздух поступает сверху. Вентиляция обеспечивает воздухообмен 200 куб м/час, т.е. воздух обновляется каждые 35 секунд. 

Евгений говорит, что «как it-специалист не мог не внедрить микроконтроллеры». Вентиляция и свет включаются автоматически, как только открывается дверь кабины. После того как сотрудник уходит, через 30 секунд кабина приходит в исходное состояние. Капсула сама проветривается: 20 минут утром и 3 минуты каждый час в турбо-режиме. Компании могут настраивать фоновую подсветку и время проветривания под себя.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

Капсула стоит на колесиках и весит 300 кг, подключается к стандартной розетке 220В. Стул и все аксессуары, что и на фото, идут в комплекте с кабиной.

Снаружи переговорная обшита акустическим войлоком, который чистится как обычный ковер. Внутри лежит ковровое покрытие, устойчивое ко всем загрязнениям. 

Компания дает год гарантийного обслуживания.

- В дальнейшем также стоит обращаться в компанию напрямую - только так мы можем гарантировать исправность. Мы не работаем с дилерами, в каждом офисе есть обученная бригада, которая сделает все что нужно, - рассказывает Евгений. – Мы предоставляем кабину для тестирования на месяц. Если в течение месяца она не нравится клиенту, то мы возвращаем всю ее стоимость. Разборка и доставка за наш счет. За все время к нам вернулась одна переговорная. Компания переезжала, но оставила за собой право забрать ее обратно.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

«Капсула покрывает свою стоимость за 7 месяцев и не занимает много места»

18 марта прошлого года производство стационарной переговорной перестало быть просто идеей и стала бизнесом. Евгений вспоминает, что в тот день нанял первого сотрудника – конструктора. 

- 15 июня у нас были готовы две модели. Мы долго не могли найти дизайнера, который придаст кабине международный вид. Работали с разными студиями, именитыми дизайнерами, но потом нашли любителя, который просто следил за трендами в промдизайне, - вспоминает Евгений. - В октябре была готова Сapsula, которая была похожа на ту, что мы продаем. Мы поехали с ней на Office Next – эдакий «продукт года» в категории офисной мебели. И наша капсула выиграла главную премию Next Products 2020. Это время я и считаю точкой отсчета нашего бизнеса. Архитекторы, дизайнеры подходили к нам и спрашивали: «Вы дилеры итальянского бренда? Белорусы? Сами производите?» 

Около трех месяцев понадобилось команде, чтобы довести кабину до промышленного образца. С середины января компания выпустила около 30 капсул.

Изначально было 7 вариантов комплектации, но в итоге оставили только два, которые зависят от цвета – темный или светлый, и от материала задней стены - глухая или стеклянная. Стекло разрабатывалось специально под кабину. Оно создает такую же шумоизоляцию, как и глухая стена.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

- Для продажи капсул сразу рассматривали СНГ, так как понимали, что для старта рынка Беларуси мало. Офисы продаж находятся в Минске, Москве и Питере. Большим спросом переговорная пользуются в России. Сapsula стоит в офисах «Газпромбанка», «Ростелекома», Сбера, Skillbox, SETTERS и Rybakov Tower. В Беларуси прямого спроса нет, пока продается вирально. Здесь в пользу капсулы сделали свой выбор Альфа-Банк, Affise, Coworking.by, Регула, Itransition, SwissSoft, SE-Ranking, Slon-Media. 

Такой спрос на кабины-переговорные в России Евгений объясняет тем, что там компании прежде всего просчитывают рост производительности сотрудников благодаря использованию таких кабин, а также учитывают стоимость арендованного квадратного метра т.к. примерно в половине случаев большая переговорная занята всего одним человеком  

- Они понимают, что наличие таких капсул увеличивает эффективность переговорных в 2 раза, а стоимость аренды в Москве выше 100$ в месяц за квадратный метр. Легко посчитать, что капсула покрывает свою стоимость за 7 месяцев и не занимает много места.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

Евгений признается, что пандемия заставила команду волноваться: 

- Все говорили, что люди не вернутся в офис и капсулы никому не будут нужны. Значительная часть нашей потенциальной аудитории - коворкинги, изрядное количество закрылось в разгар пандемии. Но потом случилось чудо, и коворкинги стали востребованнее, чем ранее, т.к. многие бизнесы переселились в них. Им уже не нужно было иметь большие офисы и было удобно отдать все обслуживание офиса на аутсорс. Даже многие крупные игроки сократили размеры арендуемого офиса и переселились в коворкинги, организовав там гибридные пространства: с зонами, где постоянно работают сотрудники и каждое место закреплено, и с зонами, в которых все рабочие места не зафиксированы. А некоторые крупные бизнесы даже открыли собственные коворкинги исключительно для своих сотрудников. Поэтому хорошо, что в момент работы над проектом мы не запаниковали и не прекратили дело, не занялись разработкой аналога Zoom, что было в моде.

1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров
1 «квадрат» за 5 тысяч долларов. Айтишник открыл в Беларуси производство капсул для переговоров

Габариты Сapsula позволяют поставить ее даже в советскую панельку: высота - 2,33 м, ширина и длина – 1,13 м на 1 м. Кстати, одна кабина уже стоит дома у одного клиента. Компания нацелена развивать это направление. Стоит стационарная переговорная 13.500 рублей, со стеклянной стенкой на 1200 рублей дороже.

 
Теги: Минск
 
 
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Звукоизолирующая кабина для переговоров - нетипичный продукт на рынке офисной мебели. Маленькое передвижное помещение, напоминающее телефонную будку, стоит на...
 
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