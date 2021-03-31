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Беларусь оказалась самым крупным суверенным должником России
31.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Всемирный банк раскрыл данные о задолженности других государств перед Россией, следует из доклада организации.
По информации международного финансового института, по состоянию на конец 2019 года около 30 иностранных государств было должны России в совокупности 22,9 миллиарда долларов. Сюда включены и заимствования юридических лиц, гарантированные государством и долги самих правительств.
"Самым крупным государственным заемщиком оказалась Беларусь с кредитным портфелем в размере 8,1 миллиарда долларов", - пишет
При этом в 2020 году на встрече президентов двух стран была достигнута договоренность о предоставлении займов еще на 1,5 миллиарда долларов.
Следом за Беларусью идут Бангладеш ($2,417 млрд), Венесуэла ($1,839 млрд), Индия ($1,718 млрд), Вьетнам ($1,620 млрд) и Йемен ($1,097 млрд). Другие суверенные заемщики должны суммы менее 1 миллиарда долларов.
Госдолг Беларуси
Как сообщали в Минфине Беларуси, по состоянию на 1 февраля текущего года
Для того, чтобы оплатить внешние платежи, были использованы ресурсы, привлеченные для рефинансирования как на рынке евробондов, так и в России. На погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларусь отдала около 3,5 млрд долларов.
Ранее в Минфине уточнили, что в 2020 году Минск
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Общая сумма заимствований со стороны суверенных кредиторов у России за 2019 год составила почти 23 миллиарда долларов, при этом значительная часть суммы приходится...
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