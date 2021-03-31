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Правительство нашло деньги на строительство метро в Минске

31.03.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Банк развития Беларуси предоставит кредиты УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" на сумму 40 миллионов рублей, говорится в постановлении Совета министров.

В документе, размещенном на Национальном правовом портале, уточняется, что денежные средства выделяются в рамках программы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.

Строим-строим, не построим

Ранее стало известно, что власти белорусской столицы планируют открыть новые станции строящейся третьей линии метрополитена только к середине 2023-го.

Первый участок Зеленолужской линии открыли 7 ноября прошлого года при участии главы государства. Пока это всего четыре станции:

  • "Ковальская Слобода",
  • "Вокзальная",
  • "Площадь Франтишка Богушевича",
  • "Юбилейная площадь".

В столичном метрополитене с запуском новой линии появились и два дополнительных пункта пересадки – "Фрунзенская" и "Площадь Ленина".

Непростая стройка

Строительство первого участка 3-ей линии метро началось в октябре 2013-го. Возведение станций было затруднено, сроки сдачи несколько раз переносили. Метростроевцы  перекладывали инженерные коммуникации, возникали трудности с работой тоннелепроходческого щита "Алеся". Для того, чтобы ввести в эксплуатацию четыре станции (четыре километра путей – Sputnik), строителям понадобилось семь лет.

Кстати, с запуска метрополитена в Минске прошло 38 лет. Сегодня подземка остается самым экологичным и быстрым видом транспорта. Каждый день столичное метро перевозит более 700 тысяч пассажиров.

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Теги: Минск
 
 
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Инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры белорусской столицы в виде кредитных ресурсов предоставит Банк развития.
 
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