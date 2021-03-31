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Volkswagen переименуют в Voltswagen
31.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTVolkswagen переименуют в Voltswagen. Американское подразделение концерна получит новое название в честь единицы измерения электрического напряжения. Так в компании хотят заявить "о будущих инвестициях в электронную мобильность". Электромобили будут выпускаться с логотипами с надписью Voltswagen светло-синего цвета, тогда как на машинах с бензиновыми двигателями останется стандартный логотип.
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Volkswagen переименуют в Voltswagen. Американское подразделение концерна получит новое название в честь единицы измерения электрического напряжения. Так в компании хотят...
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