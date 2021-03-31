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На прошедших торгах рубль окреп к евро и ослаб к доллару и российскому рублю
31.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейки, евро 3 рубля 8 копеек, и 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.
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Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 62 копейки, евро 3 рубля 8 копеек, и 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских рублей.
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