«Для новых выборов нужно будет 60−65 дней». Что команда Тихановской предлагает изменить ради честных выборов

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за диалог с текущей властью, цель которого — новые выборы уже в этом году. Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали инициативу Тихановской, а команда экс-кандидата в президенты разработала проекты положений, которые, по их мнению, позволят сделать новые выборы в Беларуси прозрачными и открытыми. TUT.BY поговорил со спецпредставителем Тихановской по выборам Александром Шлыком о том, как команда видит новые выборы, какие новации предлагается ввести и сколько минимум дней понадобится для подготовки.





«45 дней — это такой супер оптимистичный вариант»

Еще в декабре прошлого года в интервью TUT.BY Светлана Тихановская говорила, что будет руководить Беларусью 45 дней — именно такой срок ее команда отводила на переходный период до новых выборов.

Спецпредставитель Тихановской по выборам Александр Шлык, который присоединился к команде экс-кандидата только в этом году, считает, что 45 дней не хватит для подготовки к новым выборам.

— Да, Светлана говорила про 45 дней, но мы ее поправили, потому что это будет очень сложно выполнить. Поэтому я прошу команду упоминать не 45 дней, а как минимум 60. За этот срок провести кампанию более реально, — говорит Александр Шлык.

Эксперт ссылается на календарь выборов, который публикуется ЦИК перед началом кампании, и является основополагающим документом.

— На самом деле 45 дней — это такой супер оптимистичный вариант. Законодательство описывает периоды, которые отводятся на каждый этап. Если их разложить по календарю, то стандартный процесс выборов занимает около 90 дней. Но есть еще положение, что если период досрочных выборов короче, то тогда эти сроки сокращаются пропорционально. В таком случае возникают сложности, потому что некоторые из сроков сложно сократить. Например, если говорить о 45 днях до выборов, то окажется, что на избирательную кампанию отводится очень мало времени. То есть теоретически это возможно, но на практике реализовать не получится.

Плюс есть еще такой момент, что практически все решения, действия и бездействия можно обжаловать. По некоторым действиям и решениям обжалование идет в один этап, например, если ЦИК не регистрирует кандидата, то тут один этап — обжалование в Верховном суде и апелляции тут нет. А вот по формированию комиссий обжалование идет в два этапа, и тут в теории в 45 дней провести кампанию возможно, но все зависит от доброй воли жалобщиков, которые могут получить на руки решение и сразу бежать в суд, не ожидая три дня. Плюс, если мы будем проводить выборы в 45 дней, то приедут международные наблюдатели и спросят, почему на обжалование дается лишь один день. Поэтому 45 дней — это теоретическая возможность, но я бы на нее не ставил. А вот 60−65 дней для кампании — это уже нормально, — говорит Александр Шлык.

Команда Тихановской разработала четыре проекта положений, по которым планирует провести новые выборы: о формировании избирательных комиссий, сборе и проверке подписей, работе наблюдателей на выборах, подсчете голосов.

— Это все проекты положений, их можно и нужно обсуждать. Мы уже получаем комментарии и предложения, видим несколько технических недочетов — будем их исправлять. Лучше сделать качественно и с помощью всех заинтересованных, — говорит эксперт.

Александр Шлык прокомментировал каждый из проектов и пояснил, какие самые важные изменения они вносят в процесс выборов в Беларуси.

Агитировать можно на этапе сбора подписей

В проекте положения о сборе подписей одно из главных изменений касается условий агитации:

При сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе представлять и раздавать гражданам для ознакомления информационные материалы о лицах, в поддержку которых осуществляется сбор подписей. Изготовление указанных информационных материалов должно быть оплачено из избирательного фонда лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в президенты Республики Беларусь.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У нас законодательством определено, что проводить агитацию можно только во время избирательной кампании, а это довольно странное положение, выборы же очевидно уже идут, почему люди не могут говорить друг с другом или сборщики подписей не могут раздавать листовки о своем кандидате. Это уже будет агитация и тот супер короткий период времени для агитации, который сейчас выделен во время кампании, будет увеличен, — считает Шлык.

Интересно, что планку в 100 тысяч подписей, которые надо собрать претенденту, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в президенты, в проекте оставили, хотя даже Лидия Ермошина не раз говорила , что ее надо снижать.

— Планку однозначно надо снижать, но она заложена Избирательным кодексом и наш подход такой, что эти положения остаются в рамках действующего законодательства. Но конечно международная хорошая практика требует, чтобы было не больше 1% от количества избирателей, у нас это получается 68 тысяч подписей. Но раз пока в кодексе написано 100 тысяч, пока надо оставлять эту цифру, — поясняет Шлык.

Команда Тихановской упростила и проверку собранных подписей. Например, предлагается не придираться к запятой, поставленной не там в подписном листе, из-за чего сейчас ЦИК может забраковать все сданные подписи.





К тому же предлагается проверять все сданные подписи, а не 20% подписей избирателей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию, которые проверяют сейчас.

Целью проверки подписей является установление достаточного для регистрации кандидата количества достоверных подписей. Как правило, проверке подлежат все подписи, поданные в комиссию. Члены инициативной группы, собиравшие подписи, наблюдатели вправе присутствовать при проведении проверки.

— Это очень важное изменение. У нас сейчас, может это напрямую и не прописано в инструкциях, но реальность показывает, что комиссии ищут плохие подписи, чтобы потом не зарегистрировать кандидата. И получается, что в числе сданных подписей есть 100 тысяч, но из-за этих плохих подписей регистрировать претендента кандидатом нельзя. Поэтому вводится две важные вещи: первое — цель проверки подписей — установление достаточного числа достоверных подписей, второе — мы предлагаем проверять все сданные подписи. Если претендент собрал 450 тысяч подписей, надо проверить все, а не не менее 20%, как прописано в законе. Количество сданных хороших подписей — это часть политической кампании, кандидаты начинают соревноваться: кто-то собрал полмиллиона подписей, а кто-то — 101 тысячу, между такими кандидатами есть разница, и, думаю, они тоже были бы за проверку всех подписей, — рассуждает Александр Шлык.

Может быть и второй вариант — проверять подписи, пока не будет достигнута планка в 100 тысяч действительных подписей.

В случае обнаружения устранимых недостатков в подписных листах, членам инициативной группы предлагается их устранить в разумный срок. Отсутствие подписи является устранимым недостатком, который комиссия предлагает устранить в разумный срок.

— У нас были отдельные дебаты относительно качества оформления подписных листов членами инициативной группы. Довольно стандартная ошибка, что члены инициативной группы не ставят подпись или дату, такие ошибки есть даже в международной практике. Поэтому мы отдельно прописали, что отсутствие подписи члена инициативной группы, собиравшего подписи, является устранимым недостатком, который комиссия предлагает устранить в разумный срок, — говорит советник Тихановской.

«Никаких гигантских новаций мы не совершаем, это нормальная международная практика»

В проекте постановления о подсчете голосов на выборах есть несколько важных пунктов, которые решают спорные моменты, которые есть сейчас:

Наблюдатели и иные лица, имеющие право находиться в помещении для голосования, могут свободно передвигаться в помещении участка для голосования.

Место, где проводится подсчет комиссией, должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечить обзор всех действий членов комиссии и содержания всех бюллетеней для всех лиц, присутствующих при подсчете, включая наблюдателей и иных лиц, имеющих право находиться в помещении для голосования.

При подсчете используется увеличенная копия протокола, которая размещается таким образом, чтобы обеспечить ее обзор для всех лиц, присутствующих при подсчете, включая наблюдателей и иных лиц, имеющих право находиться в помещении для голосования.

Перед вскрытием ящиков для голосования одним из членов комиссии оглашается число бюллетеней, полученных комиссией

При раскладывании бюллетеней один член избирательной комиссии показывает каждый бюллетень таким образом, чтобы содержание бюллетеня было видно всем членам комиссии, наблюдателям и иным лицам, имеющих право находиться в помещении для голосования, объявляя при этом вслух результат волеизъявления избирателя. В случае возникновения сомнений относительно волеизъявления избирателя решения выносится путем голосования членами комиссии. При этом каждый член комиссии имеет право внимательно ознакомится с содержанием бюллетеня.





— Никаких гигантских новаций мы не предлагаем, это нормальная международная практика. Например, увеличенный протокол — классная вещь. Протокол — главный документ, который фиксирует результаты на участке. Но вторая его функция, и тоже очень важная, то, что протокол сам по себе является методичкой подсчета голосов. Сейчас все выглядит так: по инструкции ЦИК данные о количестве неиспользуемых, погашенных бюллетеней вносятся в самый последний, в 11 пункт в протоколе. А почему? У меня единственный ответ — чтобы цифры сходились. А у нас подход совершенно противоположный, нам не так важно, чтобы цифры сходились. Если они не сходятся, мы хотим это знать, но мы не будем останавливать весь процесс и делать искусственно так, чтобы кровь из носа все цифры сошлись.

Я помню, как мы четыре часа сидели на одном подсчете международном, где я был наблюдателем, и один бюллетень спланировал как самолетик под диван. Четыре часа не сходились цифры, и один наблюдатель предложил посмотреть под мебелью, комиссия подвинула диван и нашла бюллетень. А если бы его не нашли? Ничего страшного, главного, чтобы этот протокол служил и методичкой тоже — пусть вносят полученные, неиспользуемые и испорченные бюллетени, — объясняет Александр Шлык.

Итоговые протоколы предлагают вывешивать в местах с круглосуточным доступом для избирателей. В проекте этого пока нет, но у команды есть идея, чтобы данные протоколов в электронном виде из комиссий пересылать напрямую в ЦИК, делать это будет председатель комиссии через смартфон, пароль от которого будет только у него и который он будет получать в запечатанном конверте и вскрывать на глазах у наблюдателей.





— Данные уходят в ЦИК, и после минимальной верификации, что данные полные, они публикуются на сайте ЦИК, чтобы люди узнавали о результатах как можно быстрее. Но параллельно протоколы с мокрыми печатями будут тоже уходить в ЦИК, — говорит Шлык.

Все шаги подсчета голосов осуществляются в последовательности, описанной в данном постановлении. Подсчет голосов по разным избирательным процессам (выборам, референдумам) проводится раздельно и в последовательности, определенной отдельным постановлением. Члены комиссии коллегиально определяют ответственных за выполнение определенных данным постановлением процедур подсчета голосов, если другое не определено данным постановлением.

— Тут очень важно, что подсчет ведется пошагово, параллельно считать голоса и открывать ящики, например, нельзя. Плюс, члены комиссии коллегиально определяют ответственных за выполнение определенных процедур, пусть члены комиссии сами решают кто за что будет отвечать, — поясняет Александр Шлык.

Наблюдатели будут следить за формированием комиссий

В целях обеспечения гласности избирательного процесса в соответствии со статьей 65 Конституции РБ, частями первой и четвертой статьи 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь, общественное объединение, не являющееся политической партией, вправе направить наблюдателем до двух своих представителей на заседания органов местного самоуправления, посвященные образованию комиссий соответствующего уровня, вне зависимости от выдвижения представителей в состав комиссии.





— Мы в своем проекте решаем вопрос с доступом наблюдателей к этапу формирования комиссий. Сегодня наблюдатели у нас появляются тогда, когда уже есть комиссии, на этапе формирования избирательных комиссий в органах местного самоуправления, могут быть представители тех, кого выдвинули в состав комиссий от граждан, партий и так далее. Но представители — это не наблюдатели, они топят за своих и промолчат, если будет нарушение, выгодное их кандидату, это их роль, их работа. Поэтому мы ввели правило о направлении на заседания об образовании комиссий наблюдателей от объединений, не являющихся партией. В таком случае наши традиционные наблюдатели от Белорусского хельсинского комитета, «Весны» могут присутствовать на заседаниях органов самоуправления, где образовываются комиссии, — поясняет Шлык.

Наблюдатель осуществляет наблюдение в соответствии с принципами гласности, открытости и прозрачности избирательного процесса. Ограничения, предписанные в части 6 статьи 13 Избирательного кодекса, должны применяться с учетом данных принципов и никакие другие ограничения не допускаются.

— Во главу угла ставится не удобство комиссии, когда наблюдателю говорят, что он не так подошел, не туда встал и вообще мешает работе комиссии и его надо удалить. Нет, главное — принципы прозрачности, гласности. Если наблюдатель не нарушает эти принципы, то он может и дальше находиться на участке.

Под наблюдением понимается беспрепятственный доступ наблюдателя ко всем этапам избирательного процесса и получение информации, касающейся этих этапов. Государственные органы, общественные объединения, организации, должностные лица обязаны содей­ствовать наблюдателям в осуществлении ими своих полномочий, предоставлять необходимые для их работы сведения и материалы.

— Беспрепятственный доступ — это очень важно, но мало присутствовать, нужно еще иметь право получить документы, поэтому мы и прописали, что наблюдатель должен иметь доступ к информации, касающейся всех этапов выборов, — отмечает советник Тихановской.





Эксперт обращает внимание и на еще один нюанс: Избирательный кодекс противоречит сам себе. Например, доверенное лицо кандидата не может оказывать ему методическую, информационную и финансовую поддержку. Этот пункт предлагают разъяснить.

В целях обеспечения прозрачности избирательного процесса и равенства возможностей для проведения избирательной кампании кандидатами и их доверенными лицами, положения части 6 статьи 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь относительно запрета наблюдателям оказывать информационную, методическую, финансовую и иную помощь кандидатам, не применяются для наблюдателей, являющихся депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики, депутатами местных Советов депутатов, доверенными лицами кандидатов, представителями политических партий или граждан.

— У нас в состав наблюдателей включены доверенные лица кандидатов. И в то же время написано, что наблюдатели не могут осуществлять методическую и финансовую поддержку кандидату. Но как это может быть? Ты доверенное лицо, приходишь на участок в качестве наблюдателя и тебе потом нельзя позвонить своему кандидату и сказать, что на участке что-то нарушают? Так ты оказал информационную и методическую поддержку, а если еще и денег на счет кандидату закинул, то вообще нарушил все. Поэтому мы написали, что такие ограничения не применяются, — поясняет Шлык.

Приоритет в комиссиях — выдвиженцам от граждан

Среди новаций в части формирования комиссий эксперт отмечает идею отдать большинство мест в комиссиях выдвиженцам от групп граждан, а не трудовых коллективов или общественных объединений.

Органы, образующие комиссию, как правило, одну треть, или наименьшую долю, превышающую одну треть, ее состава формируют из представителей, выдвинутых политическими партиями и другими общественными объединениями.

Для повышения доверия к избирательным комиссиям и их репрезентативности, приоритет при определении составов комиссий отдается кандидатам, выдвинутым группами граждан.

Для обеспечения ротации членов комиссии, комиссиям рекомендуется формировать свой руководящий состав (председатель, заместитель председателя, секретарь) из лиц, не имеющих опыт осуществления руководящих функций в избирательных комиссиях. В целях повышения независимости членов избирательных комиссий, при определении руководящего состава комиссии рекомендуется учитывать необходимость предотвращения возникновения конфликта интересов по причине профессиональной иерархии в трудовых отношениях членов комиссий.

Государственные служащие не могут составлять более одной трети состава комиссии. Это положение не применяется при образовании участковых комиссий за пределами Республики Беларусь. При вынесении решения о включения государственных служащих в состав комиссии, органы, уполномоченные на формирование комиссий, принимают такое решение с учетом необходимости предотвращения возникновения конфликта интересов, возможной профессиональной иерархии.

Во время заседаний ведутся протоколы, в которых отражаются обсуждения, предложения и замечания всех присутствующих. Органы, ответственные за формирование комиссий, должны незамедлительно размещать копии протоколов в сети Интернет и в здании, где проводится заседания по формированию комиссий, в месте, находящемся в круглосуточном доступе для наблюдателей и избирателей. Копии протоколов по завершению формирования комиссий незамедлительно передаются в ЦИК по электронной почте.





— Формирование комиссий — это все же политический вопрос. В законе написано четко: в комиссии могут выдвигаться от трудовых коллективов, граждан, политических партий, общественные объединения. Трудовые коллективы, с моей точки зрения, архаизм, переносить трудовые отношения в избирательные комиссии — не очень хорошо, начальник может потом и претензии тебе предъявить. Но возможность для трудовых коллективов выдвигать своих кандидатов в комиссии должна быть, раз так написано в законе. Политические партии и другие общественные объединения должны формировать не менее 1/3 состава комиссии. А кто остальные 2/3? Идея в том, чтобы выборы были для людей от людей и чтобы большая часть в составе комиссии — это были выдвиженцы от граждан, — отмечает Александр Шлык.