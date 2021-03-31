В 200 раз дороже запланированного: под Минском продали воинскую часть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Бывший воинский городок под Крупками (130 км от Минска) продали на аукционе в 200 раз дороже, чем планировали, рассказали Sputnik в комитете госимущества Минской области.

© Sputnik / Виктор Толочко Изначальная цена за часть составила 667 рублей

Изначально организаторы аукциона установили цену в 667 рублей (около 250 долларов), однако затем снизили ее до одной базовой (29 рублей). На торгах за территорию боролись шесть человек, в итоге стоимость военного городка поднялась более чем в 200 раз. Таким образом, конечная цена составила более 5 800 рублей (2 188 долларов по курсу Нацбанка на сегодня).

© Sputnik / Виктор Толочко Бывший воинский городок продали в итоге 200 раз дороже, чем планировали

В областном комитете госимущества рассказали, что новый собственник планирует использовать участок для производственных площадок, а также под жилую застройку. Из 67 га земли использовать можно почти 62: чуть более пяти гектаров входят в природоохранную зону (здесь находится река Бобр).

© Sputnik / Виктор Толочко Здания в части были построены в 1950−80-е годы

Что осталось в бывшей воинской части

Корреспонденты Sputnik заглянули на территорию, где когда-то был военный городок. Охранник на КПП пояснил, что "в свое время здесь стояли танки, бронетранспортеры и грузовики".

© Sputnik / Виктор Толочко Общая площадь построек составляет более 16 тысяч "квадратов"

От былого величия воинской части остались 23 объекта – шесть складов, бомбоубежище, здание хранилища специмущества, хранилища техники, здание КПП и некоторые коммуникации. Здания были построены в 1950−80-е годы, общая площадь построек – более 16 тысяч "квадратов".

Новый собственник планирует разместить на территории производственные площадки и жилую застройку

В Борисовской военной комендатуре рассказали Sputnik, что с 2012 по 2015 годы здесь располагалась артиллерийская бригада.

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