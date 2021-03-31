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Доллар США и евро упали на старте торгов в среду
31.03.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Доллар США и евро упали в стоимости на старте торгов в среду, российский рубль пошел в рост, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:15, евро просел на 0,13%, доллар США стал дешевле на 0,03%, российский рубль укрепился и пошел в рост на 0,09%.
На старт торгов 31 марта Нацбанк установил следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Ранее экономист Ярослав Романчук
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В середине рабочей недели американская и европейская валюты подешевелеи в начале торгов, российский рубль подорожал.
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