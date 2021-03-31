Доллар США и евро упали на старте торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Доллар США и евро упали в стоимости на старте торгов в среду, российский рубль пошел в рост, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:15, евро просел на 0,13%, доллар США стал дешевле на 0,03%, российский рубль укрепился и пошел в рост на 0,09%.

На старт торгов 31 марта Нацбанк установил следующие курсы:

1 евро – 3,08 белорусского рубля

1 доллар США – 2,62 рубля

100 российских рублей – 3,46 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Ранее экономист Ярослав Романчук прогнозировал , что курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.

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