Белорусская аномалия. Пока соседям прочат восстановительный рост, нам - рост цен и давление на рубль

Источник материала: Tut.by

Белорусская экономика в 2021 году продолжит стагнировать. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси всего на 0,1% при том, что экономика стран ЕАБР даже при реализации рискового сценария будет расти на 3,3%, мировая экономика на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики будет восстанавливаться еще быстрее — 5,7%. Макроэкономический прогноз Евразийской банк развития представил в среду, в частности, про ситуацию в Беларуси рассказал старший аналитик Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе Анатолий Харитончик.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Слабость роста

— Экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного в первую очередь на фоне слабой инвестиционной активности. К этому приведут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений, неустойчивое финансовое положение предприятий и ограниченное предложение кредита частному сектору, - говорится в обзоре.

Потребительский спрос останется слабым из-за ожидаемого замедления роста доходов населения и ужесточения условий кредитования.

Поддержку экономике Беларуси в 2021 г. окажет восстановление деловой активности в странах — торговых партнерах, а также постепенное ослабление санитарных ограничений по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси в среднем на 1,1% в год в 2022—2023 гг.

Экономический рост в среднесрочной перспективе ограничивается низкой производительностью труда на госпредприятиях и существующими диспропорциями в распределении финансовых ресурсов.

— Ухудшение инвестиционного климата и ожидаемое ужесточение налогово-бюджетной политики станут дополнительными факторами, лимитирующими скорость восстановления белорусской экономики, - констатируют эксперты.

ВВП Беларуси сократился на 0,9% в 2020 г. в условиях пандемии COVID‑19 и обострения общественно-политической ситуации в стране. Деловая активность в 2020 г. была поддержана наращиванием кредитования государственных предприятий и сильным внешним спросом на продовольствие и удобрения. Сфера услуг столкнулась с наибольшими потерями в 2020 г. из-за ужесточения санитарных требований и закрытия границ. Сильнее других снизилась активность в транспортном секторе, гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере досуга и отдыха. По расчетам ЕАБР, отрицательный вклад сферы услуг в рост ВВП в прошлом году составил 1,2 п.п. Тревожным сигналом стало замедление динамики ИТ-сектора, который являлся драйвером роста белорусской экономики в последние годы. Его вклад в рост ВВП снизился до 0,4 с 0,7 п.п. в 2019 г. Выпуск обрабатывающей промышленности к концу 2020 г. вышел на уровень предыдущего года. Этому способствовали сильная динамика производства калийных удобрений и наращивание кредитования государственных предприятий. Сельское хозяйство в 2020 г. добавило 0,4 п.п. к динамике ВВП, во многом благодаря увеличению на 19,6% урожая зерновых и зернобобовых культур.

Слабость финансов

Низкая производительность труда на государственных предприятиях и существующие диспропорции в распределении финансовых ресурсов ограничивают потенциальный экономический рост, отмечают аналитики. Финансовые результаты организаций в 2020 г. существенно ухудшились. Чистая прибыль сократилась на 42,6%, количество убыточных организаций увеличилось на 11,2%, а их доля выросла на 1,5 п.п. до 15,1%.

Задолженность по кредитам и займам за 2020 г. приросла на 23,8% и на 1 января 2021 г. достигла 37,8% выручки от реализации (32,7% годом ранее). Долги перед белорусскими организациями увеличились на 21,2%, в том числе долги иностранных партнеров — на 33,5%.

- Ухудшение финансового состояния предприятий несет в себе риск для макроэкономической и финансовой стабильности в условиях слабых перспектив экономического роста, - отмечено в обзоре.

Экономическая активность в начале текущего года оставалась слабой. ВВП в январе-феврале увеличился на 0,8%. Рост экономики поддержали эффекты низкой базы в нефтепереработке и выпуске калийных удобрений, а также увеличение тепло- и электрогенерации в условиях холодной зимы. Рост валовой добавленной стоимости сектора информации и связи составил 2,9% г/г, оставшись существенно ниже показателей предыдущих лет.

Потребительский и инвестиционный спрос в январе-феврале текущего года находился в подавленном состоянии. Инвестиции в активную часть основного капитала упали в январе-феврале на 11,2% г/г, розничный товарооборот снизился на 3,6%, оборот общественного питания — на 19,3%.

Инфляция разогналась

Инфляция продолжила ускоряться в начале 2021 г. и достигла 7,7% г/г в январе и 8,7% г/г в феврале. Сохраняются высокие темпы роста стоимости продовольствия из-за роста мировых цен и низкого урожая овощей в Беларуси.

— Инфляция в продовольственном сегменте, вероятно, останется повышенной до начала сбора нового урожая. На ускорение роста потребительских цен сильно повлияло удорожание медикаментов на 14,4% г/г и 20% г/г в январе и феврале. Это связано как с повышенным спросом в условиях пандемии, так и с корректировкой цен из-за увеличения с 1 января 2021 г. ставки НДС. Прямой вклад этой меры в инфляцию составит 0,5−0,6 п.п. в 2021 г, - отметил Харитончик

Произошедшее в прошлом году ослабление белорусского рубля и возросшие инфляционные ожидания продолжают сказываться на годовом росте потребительских цен. Кроме того, осложнения в цепочках поставок из-за закрытых границ и санитарных требований ведут к росту издержек. В марте ЕАБР прогнозирует сохранение инфляции выше 8% год к году.

Внешнеторговый оборот товаров сократился в 2020 году на 15,1% в 2020 г. из-за негативного влияния пандемии COVID‑19. Импорт снизился на 17,2%, а экспорт — на 12,6%. В результате опережающего сокращения импорта сальдо внешней торговли товарами улучшилось — дефицит в 2020 г. уменьшился до 2 млрд долларов с 4,2 в предыдущем году. Профицит внешней торговли услугами составил 3,9 млрд долларов (+0,1 млрд по сравнению с 2019 г.) К большему снижению импорта товаров по сравнению с экспортом привел комплекс факторов. Поставки потребительских товаров из Беларуси в другие страны выросли на 1,9% в 2020 г., а их импорт упал на 10,2%. Такой динамике способствовали три основных фактора: высокий зарубежный спрос на продовольствие, закрытие границ и ослабление белорусского рубля, поддержавшее конкурентоспособность белорусских производителей. Сильное падение капитальных вложений в белорусской экономике привело к более значительному уменьшению импорта инвестиционных товаров по сравнению с их экспортом (минус 12,2 и 6,4% соответственно). Теплая зима способствовала снижению импорта природного газа на 184 млн долларов. Поддержку белорусскому экспорту оказали рекордные поставки за рубеж калийных удобрений — около 11,8 млн тонн, что на 14,7% больше, чем в 2019 г.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси на чистой основе составили 1,4 млрд долларов в 2020 г (+0,1 млрд долларов к 2019 г), причем объем заметно снизился во второй половине 2020 г.

Рубль: давление растет

Состояние внутреннего валютного рынка ухудшилось в 2020 г. — начале 2021 г., несмотря на улучшение сальдо внешней торговли. Чистый спрос на иностранную валюту составил 1,6 млрд долларов в 2020 г. после чистого предложения 2,4 млрд долларов в 2019 г. Изменение сальдо рынка связано с ростом девальвационных ожиданий из-за неопределенности в условиях пандемии и политических событий в стране.

В январе-феврале 2021 г. чистый спрос на иностранную валюту сохранился в размере 356,4 млн долларов. При этом население купило на чистой основе 201,4 млн.

К доллару белорусская валюта снизилась на 0,5%, к российскому рублю — на 1,9%, к евро укрепилась на 2,5%. Снижение стоимости рубля связано с сохранением чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. По оценке ЕАБР, белорусский рубль в первом квартале 2021 г. остается на 6−7% недооцененным к доллару и на 3−4% в целом к валютам стран — основных торговых партнеров.

— Поддержку рублю окажет сохранение в этом году профицита внешней торговли, считают эксперты, препятствуют укреплению высокая инфляция и высокие инфляционные ожидания. К концу годы мы ожидаем курса около 2,67 рубля за доллар, — отметил Харитонов