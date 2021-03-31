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Белорусская аномалия. Пока соседям прочат восстановительный рост, нам - рост цен и давление на рубль
31.03.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская экономика в 2021 году продолжит стагнировать. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси всего на 0,1% при том, что экономика стран ЕАБР даже при реализации рискового сценария будет расти на 3,3%, мировая экономика на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики будет восстанавливаться еще быстрее — 5,7%.
Слабость роста
— Экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного в первую очередь на фоне слабой инвестиционной активности. К этому приведут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений, неустойчивое финансовое положение предприятий и ограниченное предложение кредита частному сектору, - говорится в обзоре.
Потребительский спрос останется слабым из-за ожидаемого замедления роста доходов населения и ужесточения условий кредитования.
Поддержку экономике Беларуси в 2021 г. окажет восстановление деловой активности в странах — торговых партнерах, а также постепенное ослабление санитарных ограничений по мере нормализации эпидемиологической обстановки.
ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси в среднем на 1,1% в год в 2022—2023 гг.
Экономический рост в среднесрочной перспективе ограничивается низкой производительностью труда на госпредприятиях и существующими диспропорциями в распределении финансовых ресурсов.
— Ухудшение инвестиционного климата и ожидаемое ужесточение налогово-бюджетной политики станут дополнительными факторами, лимитирующими скорость восстановления белорусской экономики, - констатируют эксперты.
Слабость финансов
Низкая производительность труда на государственных предприятиях и существующие диспропорции в распределении финансовых ресурсов ограничивают потенциальный экономический рост, отмечают аналитики. Финансовые результаты организаций в 2020 г. существенно ухудшились. Чистая прибыль сократилась на 42,6%, количество убыточных организаций увеличилось на 11,2%, а их доля выросла на 1,5 п.п. до 15,1%.
Задолженность по кредитам и займам за 2020 г. приросла на 23,8% и на 1 января 2021 г. достигла 37,8% выручки от реализации (32,7% годом ранее). Долги перед белорусскими организациями увеличились на 21,2%, в том числе долги иностранных партнеров — на 33,5%.
- Ухудшение финансового состояния предприятий несет в себе риск для макроэкономической и финансовой стабильности в условиях слабых перспектив экономического роста, - отмечено в обзоре.
Экономическая активность в начале текущего года оставалась слабой. ВВП в январе-феврале увеличился на 0,8%. Рост экономики поддержали эффекты низкой базы в нефтепереработке и выпуске калийных удобрений, а также увеличение тепло- и электрогенерации в условиях холодной зимы. Рост валовой добавленной стоимости сектора информации и связи составил 2,9% г/г, оставшись существенно ниже показателей предыдущих лет.
Потребительский и инвестиционный спрос в январе-феврале текущего года находился в подавленном состоянии. Инвестиции в активную часть основного капитала упали в январе-феврале на 11,2% г/г, розничный товарооборот снизился на 3,6%, оборот общественного питания — на 19,3%.
Инфляция разогналась
Инфляция продолжила ускоряться в начале 2021 г. и достигла 7,7% г/г в январе и 8,7% г/г в феврале. Сохраняются высокие темпы роста стоимости продовольствия из-за роста мировых цен и низкого урожая овощей в Беларуси.
— Инфляция в продовольственном сегменте, вероятно, останется повышенной до начала сбора нового урожая. На ускорение роста потребительских цен сильно повлияло удорожание медикаментов на 14,4% г/г и 20% г/г в январе и феврале. Это связано как с повышенным спросом в условиях пандемии, так и с корректировкой цен из-за увеличения с 1 января 2021 г. ставки НДС. Прямой вклад этой меры в инфляцию составит 0,5−0,6 п.п. в 2021 г, - отметил Харитончик
Произошедшее в прошлом году ослабление белорусского рубля и возросшие инфляционные ожидания продолжают сказываться на годовом росте потребительских цен. Кроме того, осложнения в цепочках поставок из-за закрытых границ и санитарных требований ведут к росту издержек. В марте ЕАБР прогнозирует сохранение инфляции выше 8% год к году.
Прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси на чистой основе составили 1,4 млрд долларов в 2020 г (+0,1 млрд долларов к 2019 г), причем объем заметно снизился во второй половине 2020 г.
Рубль: давление растет
Состояние внутреннего валютного рынка ухудшилось в 2020 г. — начале 2021 г., несмотря на улучшение сальдо внешней торговли. Чистый спрос на иностранную валюту составил 1,6 млрд долларов в 2020 г. после чистого предложения 2,4 млрд долларов в 2019 г. Изменение сальдо рынка связано с ростом девальвационных ожиданий из-за неопределенности в условиях пандемии и политических событий в стране.
В январе-феврале 2021 г. чистый спрос на иностранную валюту сохранился в размере 356,4 млн долларов. При этом население купило на чистой основе 201,4 млн.
К доллару белорусская валюта снизилась на 0,5%, к российскому рублю — на 1,9%, к евро укрепилась на 2,5%. Снижение стоимости рубля связано с сохранением чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. По оценке ЕАБР, белорусский рубль в первом квартале 2021 г. остается на 6−7% недооцененным к доллару и на 3−4% в целом к валютам стран — основных торговых партнеров.
— Поддержку рублю окажет сохранение в этом году профицита внешней торговли, считают эксперты, препятствуют укреплению высокая инфляция и высокие инфляционные ожидания. К концу годы мы ожидаем курса около 2,67 рубля за доллар, — отметил Харитонов
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Белорусская аномалия. Пока соседям прочат восстановительный рост, нам - рост цен и давление на рубль
Белорусская экономика в 2021 году продолжит стагнировать. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси всего на 0,1% при том, что экономика стран ЕАБР даже при...
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