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Как там госдолг? За два месяца занять внутри страны удалось в пять раз больше, чем за ее пределами

31.03.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%, сообщает Минфин.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 марта составил 18,3 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе-феврале 2021 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов:

  • 114 млн долларов — правительства России;

  • 15,2 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития.

Погашение внешнего государственного долга по итогам двух месяцев составило 386,4 млн долларов:

  • 188,4 млн долларов — правительству России;

  • 186,1 млн долларов — банкам Китая;

  • 11,8 млн долларов — МБРР.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 марта составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%. В январе-феврале размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 695 млн долларов, это больше, чем за весь прошлый год. Погашение государственных облигаций в январе-феврале 2021 года не осуществлялось.

Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за год вырос на 8,4%, до 18,6 млрд долларов.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%, сообщает Минфин.
 
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