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Как там госдолг? За два месяца занять внутри страны удалось в пять раз больше, чем за ее пределами
31.03.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%,
Внешний госдолг по состоянию на 1 марта составил 18,3 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.
В январе-феврале 2021 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов:
Погашение внешнего государственного долга по итогам двух месяцев составило 386,4 млн долларов:
Внутренний госдолг по состоянию на 1 марта составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%. В январе-феврале размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц
Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за год вырос на 8,4%, до 18,6 млрд долларов.
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Государственный долг Беларуси на 1 марта 2021 года составил 59,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%, сообщает Минфин.
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