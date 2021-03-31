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Дефицит бюджета Беларуси за 2 месяца составил 1,3 миллиарда рублей

31.03.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Доходы республиканского бюджета составили 3,8 миллиарда рублей, или 16,3% уточненного годового плана, сообщили в пресс-службе Минфина.

"Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 3,24 миллиарда рублей, или 16,9% утвержденного годового плана", - отметили в профильном ведомстве.

При этом по состоянию на 1 марта текущего года задолженность по налогам и сборам составила 157,6 миллиона рублей. За отчетный период расходы бюджета составили 5,1 миллиарда рублей, или 17,7% от плана.

"Расходы Фонда социальной защиты населения составили 3,19 миллиарда рублей, или 17% утвержденного годового плана", - подчеркнули в пресс-службе.

Интересно, что в то время, как республиканский бюджет сложился с дефицитом в 1,3 миллиарда рублей, ФСЗН удалось сформировать с профицитом в 0,05 миллиарда рублей.

В целом белорусские власти рассчитывают, что в текущем году дефицит республиканского бюджета сложится в размере четырех миллиардов рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Фонд социальной защиты населения за январь-февраль текущего года удалось сформировать с профицитом в 0,05 миллиарда рублей.
 
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