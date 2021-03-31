Госдолг Беларуси с начала года вырос почти на 3 процента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Государственный долг на 1 марта составил 59,5 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 миллиарда рублей, или на 2,9%, сообщили в пресс-службе Минфина.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 18,3 миллиарда долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%", – говорится в сообщении регулятора.

Белорусские власти за первые два месяца 2021 года привлекли внешние валютные займы на общую сумму около 129,2 миллиона долларов. В это же время удалось погасить долги на сумму 386,4 миллиона долларов.

Внутренний госдолг вырос на 1,9 миллиарда рублей (18,9%) за отчетный период и составил 11,7 миллиарда рублей. Власти республики в январе-феврале разместили на внутреннем рынке облигации на 695 миллионов долларов, причем в этот период погашения ценных бумаг не производилось.

В прошлом году, как сообщал ранее Минфин, белорусские власти на обслуживание внешних задолженностей направили 3,5 миллиарда долларов.

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