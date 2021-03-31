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Швейцария ежегодно теряет почти $5 млрд на подделках

31.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Швейцария ежегодно теряет почти 5 миллиардов долларов на подделках. Половина тех, кто покупает фейковые товары с этикеткой "Сделано в Швейцарии" или логотипом со швейцарским флагом, остаются обманутыми, подсчитали аналитики. Сильнее всего страдают производители швейцарских часов и ювелирных изделий, потерявшие примерно 4 из 10 рабочих мест, которые были бы созданы, если бы не существовало мошенничества. Среди других секторов, страдающих от контрафакта в Швейцарии эксперты выделяют машиностроение, электротехнику, одежду и обувь.
 
 
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Швейцария ежегодно теряет почти 5 миллиардов долларов на подделках. Половина тех, кто покупает фейковые товары с этикеткой "Сделано в Швейцарии" или логотипом со...
 
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