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Госдолг Беларуси продолжает расти

31.03.2021 13:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По официальным данным Министерства финансов Беларуси, государственный долг срамы продолжает расти. На 1 марта 2021 года госдолг составил 59,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,7 млрд рублей, или на 2,9%.

Внешний госдолг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 18,3 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе-феврале 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов:

- 114,0 млн долларов – правительства РФ;

- 15,2 млн долларов – МБРР и ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале 2021 года составило 386,4 млн долларов:

- 188,4 млн долларов – правительство РФ;

- 186,2 млн долларов – банки Китая;

- 11,8 млн долларов – МБРР.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%.

В январе-феврале 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 695,0 млн долларов. Погашение государственных облигаций в январе-феврале 2021 года не осуществлялось. Об этом соощает Минфин.

Отметим, что по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим должников России по ранее взятым кредитам.

 
 
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По официальным данным Министерства финансов Беларуси, государственный долг срамы продолжает расти.
 
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