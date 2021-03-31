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Госдолг Беларуси продолжает расти
31.03.2021 13:39 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
По официальным данным Министерства финансов Беларуси, государственный долг срамы
Внешний госдолг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 18,3 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.
В январе-феврале 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 129,2 млн долларов:
- 114,0 млн долларов – правительства РФ;
- 15,2 млн долларов – МБРР и ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале 2021 года составило 386,4 млн долларов:
- 188,4 млн долларов – правительство РФ;
- 186,2 млн долларов – банки Китая;
- 11,8 млн долларов – МБРР.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2021 года составил 11,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 18,9%.
В январе-феврале 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 695,0 млн долларов. Погашение государственных облигаций в январе-феврале 2021 года не осуществлялось. Об этом соощает Минфин.
Отметим, что по
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По официальным данным Министерства финансов Беларуси, государственный долг срамы продолжает расти.
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