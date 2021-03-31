Доллар и евро подешевели на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Белорусский рубль укрепился к евро и доллару США на торгах в среду, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,06%, доллар уменьшился в стоимости на 0,04%, российский рубль подорожал на 0,16%.

По итогам торгов 31 марта Нацбанк установил следующие курсы:

1 евро – 3,08 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,62 рубля;

100 российских рублей – 3,46 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что будет с белорусским рублем

За прошлый год национальная валюта снизилась к доллару на 0,5%, к российскому рублю – на 1,9%. Укрепилась лишь к евро – на 2,5%. Снижение стоимости белорусского рубля эксперты связывают с сохранением спроса на зарубежные валюты на внутреннем рынке. По оценке ЕАБР, курс рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,63 в среднем за 2021 год. Это вполне объяснимо девальвационными ожиданиями и ускорением инфляционных процессов.

Ранее экономист Ярослав Романчук прогнозировал, что курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.