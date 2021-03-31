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Доллар и евро подешевели на торгах в среду
31.03.2021 14:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Белорусский рубль укрепился к евро и доллару США на торгах в среду, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро потерял в цене 0,06%, доллар уменьшился в стоимости на 0,04%, российский рубль подорожал на 0,16%.
По итогам торгов 31 марта Нацбанк установил следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что будет с белорусским рублем
За прошлый год национальная валюта снизилась к доллару на 0,5%, к российскому рублю – на 1,9%. Укрепилась лишь к евро – на 2,5%. Снижение стоимости белорусского рубля эксперты связывают с сохранением спроса на зарубежные валюты на внутреннем рынке. По оценке ЕАБР, курс рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,63 в среднем за 2021 год. Это вполне объяснимо девальвационными ожиданиями и ускорением инфляционных процессов.
Ранее экономист Ярослав Романчук прогнозировал, что курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.
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Американская и европейская валюты упали в цене по итогам торгов, а российский рубль, наоборот, набрался сил.
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