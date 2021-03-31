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Советник Тихановской: Швейцария расширила санкции против физлиц и компаний из Беларуси
31.03.2021 14:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Швейцарские власти приняли решение расширить санкции в отношении физических и юридических лиц из Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале
Как сообщил советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка, Швейцария поддержала ограничительные меры Европейского союза против властей нашей страны и добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.
Полный список
Как сообщается, решение о расширении действия санкций было принято после визита Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.
Напомним, Швейцария 13 октября прошлого года
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Как сообщается, введение новых ограничительных мер последовало за визитом Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.
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