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Советник Тихановской: Швейцария расширила санкции против физлиц и компаний из Беларуси

31.03.2021 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Швейцарские власти приняли решение расширить санкции в отношении физических и юридических лиц из Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Франак Вячорка.


Фото: Reuters

Как сообщил советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка, Швейцария поддержала ограничительные меры Европейского союза против властей нашей страны и добавила в санкционный список 29 лиц и 7 организаций. В числе прочих в списке оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей.

Полный список опубликован на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике.

Как сообщается, решение о расширении действия санкций было принято после визита Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.

Напомним, Швейцария 13 октября прошлого года ввела в действие санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц. А 11 декабря страна присоединилась и ко второму пакету санкций, которые Евросоюз одобрил 6 ноября против некоторых физических и юридических лиц из Беларуси. Тогда финансовые санкции и запрет на въезд в страну были введены в отношении 15 человек, включая Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора.

 
 
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Как сообщается, введение новых ограничительных мер последовало за визитом Светланы Тихановской в швейцарскую столицу Берн.
 
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