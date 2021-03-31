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Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, обвинения не предъявлено

31.03.2021 15:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД Беларуси подтвердили освобождение в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.


Фото: ilsole24ore.com

— В настоящее время Зингман находится на свободе, обвинения ему не предъявлено, — сообщил Анатолий Глаз.

По информации «Нашей Нивы», он уже покинул Конго и находится в Зимбабве.

Напомним, Александр Зингман вместе с топ-менеджером Aftrade DMCC, белорусом Олегом Водчицем и итальянским бизнесменом Паоло Персико были задержаны 19 марта в Лубумбаши — втором по величине городе Демократической Республики Конго. По информации СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.

По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он стал почетным консулом Зимбабве в Минске. Зимбабвийские СМИ называли Зингмана то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. В Беларуси Александр Зингман был более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД Беларуси подтвердили освобождение в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом TUT.BY сообщил официальный...
 
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