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Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Конго, обвинения не предъявлено
31.03.2021 15:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Беларуси подтвердили освобождение в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.
— В настоящее время Зингман находится на свободе, обвинения ему не предъявлено, — сообщил Анатолий Глаз.
По информации «Нашей Нивы», он уже покинул Конго и находится в Зимбабве.
Напомним, Александр Зингман вместе с топ-менеджером Aftrade DMCC, белорусом Олегом Водчицем и итальянским бизнесменом Паоло Персико
По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.
Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он
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В МИД Беларуси подтвердили освобождение в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Об этом TUT.BY сообщил официальный...
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