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Снова в сети: первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

31.03.2021 15:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 31 - мар Sputnik. Белорусская АЭС снова заработала, сейчас ведется повышение мощности работы реактора. Об этом сообщает пресс-служба РУП "Белэнерго".

Приемка в эксплуатацию первого энергоблока назначена на апрель-май, пока же станцию периодически отключают, чтобы проверить характеристики реактора. Последний раз БелАЭС снова отключили от сети 25 марта.

"После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - говорится в сообщении.

В рамках программы по опытно-промышленной эксплуатации станции продолжатся регламентные работы и испытания. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной. С середины апреля ожидается проведение комплексного опробования оборудования энергоблока.

23 марта на втором блоке атомной электростанции была завершена сборка реактора. Когда специалисты получат соответствующую документацию, начнутся испытания по горячей обкатке.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако в первый раз турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.

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Теги: Минск
 
 
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Первый энергетический блок Белорусской атомной станции второй раз за месяц был отключен от сети 25 марта.
 
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