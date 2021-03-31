Снова в сети: первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 31 - мар Sputnik. Белорусская АЭС снова заработала, сейчас ведется повышение мощности работы реактора. Об этом сообщает пресс-служба РУП "Белэнерго".

Приемка в эксплуатацию первого энергоблока назначена на апрель-май, пока же станцию периодически отключают, чтобы проверить характеристики реактора. Последний раз БелАЭС снова отключили от сети 25 марта.

"После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть", - говорится в сообщении.

В рамках программы по опытно-промышленной эксплуатации станции продолжатся регламентные работы и испытания. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной. С середины апреля ожидается проведение комплексного опробования оборудования энергоблока.

23 марта на втором блоке атомной электростанции была завершена сборка реактора . Когда специалисты получат соответствующую документацию, начнутся испытания по горячей обкатке.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако в первый раз турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.

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