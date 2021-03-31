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Опорный банк Евросоюза отказался выделять деньги на реконструкцию трассы от Минска до Литвы

31.03.2021 16:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) приостановил финансирование реконструкции трассы М7/Е28 Минск — Ошмяны — граница Литвы. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает grodnonews.by.


Фото: mintrans.gov.by

— В соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2021 год на реконструкцию автомобильной дороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики предусмотрено выделение белорусской составляющей в рамках проекта «Транспортное сообщество». Указанные средства будут направлены на подготовительные работы по реконструкции объекта. Финансирование за счет средств Европейского инвестиционного банка по данному проекту приостановлено. В настоящее время правительством изыскиваются дополнительные источники финансирования, — сказал Караник.

Модернизацию трассы М7, которая соединяет Минск и границу с Литвой, планировалось начать в 2020 году. Протяженность реконструируемого участка — 106 км. Общий объем финансирования проекта — 110 млн евро, из которых 20,5 млн евро — на реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог». Европейский инвестиционный банк выделил на эти цели кредит в размере свыше 100 млн евро сроком на 29 лет, говорили в Минтрансе. После введения в 2020 году западных санкций в отношении Беларуси опорный банк Евросоюза приостановил сотрудничество с официальным Минском.

В последний раз капитальный ремонт дороги M7 делали более 20 лет назад, после этого ее состояние поддерживали текущим ремонтом. Модернизация предназначалась для повышения привлекательности трассы как для пассажирских, так и грузовых перевозок.

 
Теги: Минск
 
 
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Модернизацию трассы М7, которая соединяет Минск и границу с Литвой, планировалось начать в 2020 году. Общий объем финансирования проекта - 110 млн евро
 
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