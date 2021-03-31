Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлевает госрегулирование цен на социально значимые товары еще на три месяца, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ценовое регулирования вводится на 90 дней – с 1 апреля до 29 июня. В перечень товаров, которые регулируются в республике, входит 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие. Полный их перечень можно найти на сайте МАРТ.

"Продление ценового регулирования направлено прежде всего на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении, а также на обеспечение доступности их для населения", - заявили в министерстве.

"Регулируемые" продукты

МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары. В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. В министерстве заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

Неделю назад коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары.