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Власти продлили регулирование цен на "жизненно важные" товары

31.03.2021 16:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар ― Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлевает госрегулирование цен на социально значимые товары еще на три месяца, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ценовое регулирования вводится на 90 дней – с 1 апреля до 29 июня. В перечень товаров, которые регулируются в республике, входит 17 позиций. Это свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка, два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие. Полный их перечень можно найти на сайте МАРТ.

"Продление ценового регулирования направлено прежде всего на предупреждение завышения цен на жизненно важные продукты питания при их установлении, а также на обеспечение доступности их для населения", - заявили в министерстве. 

"Регулируемые" продукты

МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары. В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. В министерстве заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

Неделю назад коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары.

 
Теги: Минск
 
 
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В МАРТ подчеркивают, что пандемия влияет на рост мировых цен на продовольствие, в связи с этим сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых...
 
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