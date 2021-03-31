Технология блокчейн и цифровые активы: успешные примеры реализации

Глобальные социально-экономические отношения сегодня находятся в процессе активной трансформации. Причина этому – стремительная цифровизация, которая ускоряет уже существующие процессы и порождает новые экономические явления.

Под цифровизацией стоит подразумевать систему цифровых технологий и активов, с которыми пользователь взаимодействует посредством совершенно нового варианта коммуникации. Главная особенность цифрового актива в том, что он включает 4 основные составляющие: экономическую, правовую, ценностную, информационную.

Экономическая – представлена уникальным идентификатором, который создан на основе информации о конкретном активе. Информация о ценностном активе содержит следующие данные: место регистрации и нахождения, отличительные свойства и т.д. Вместе с этим цифровой актив отображает ценность реального объекта, предмета или идеи.

Исходя из перечисленного, можно выделить и правовой аспект, сказав, что цифровой актив – это информационный ресурс, производный от права на ценность, который в виде уникального идентификатора обращается в распределенном реестре. Именно такое определение приводится в статье на официальном сайте сообщества издателей академических публикаций https://www.doi.org/ (идентификатор статьи 10.26697/ijes.2019.1.06)

Технология блокчейн и цифровые активы

Технология распределенных децентрализованных платформ, которая не так давно считалась просто «теорией», сегодня нашла активное практическое применение. Блокчейн – это совершенно уникальная экосистема, которая внедряется как в национальную, так и мировую экономическую среду.

Отследить прогресс и активное применение технологии совместно с цифровыми активами можно на примере глобальных инициатив.

На основе распределенной децентрализованной платформы с цифровыми активами функционирует уникальная финансовая инфраструктура Libra. Главная ее направленность и задача – упрощение проведения международных платежей и ведения международной торговли в целом.

На блокчейне с цифровыми активами была построена гонконгская платформа Trade finance. Сегодня она успешно функционирует и предлагает пользователям уникальные решения в сфере DLT. Технология распределенных децентрализованных платформ позволила снизить риск мошенничества и проведения дублирующих операций, сделав их прозрачнее, а саму отрасль – производительнее.

То, что система работает, подтверждают и менее глобальные инициативы. Цифровые активы совместно с технологией блокчейн активно внедряются в следующие направления: защита и передача прав собственности; поиск и хранение данных о пациентах в государственных и частных медицинских учреждениях; отслеживание происхождения продовольственных товаров; создание платформ, облегчающих голосование; модернизация рынка обмена валют; переход к новой модели ценообразования.

Внедрение цифрового актива почти во все сферы экономики и, соответственно, жизни способствует формированию нового профиля современного пользователя – цифрового профиля. Естественно, полный переход на цифровые активы возможен только в том случае, если банковская система к этому готова.

К тому же, не стоит игнорировать и уровень доверия населения к новой экономической инфраструктуре. Но как показывает практика и скорость распространения технологии, чем дальше – тем стремительнее цифровые активы совместно с блокчейн набирают обороты.