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Премьер обещает «очень точечные» контрсанкции
31.03.2021 17:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь будет вводить контрсанкции точечно, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Мозырского НПЗ, комментируя вчерашний указ Александра Лукашенко. Видео
— Кто войдет в этот список, определит правительство. Мы в этом плане будем гораздо более чистоплотными. К сожалению, западные партнеры так называемые применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь, кто под нее попадает и оказывая тем самым давление на страну. Мы будем действовать очень точечно. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении Республики Беларусь, — заявил Головченко.
Напомним, Александр Лукашенко 30 марта
Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.
Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
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Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении к Республике Беларусь, заявил Головченко.
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