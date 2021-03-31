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Евразийский банк развития: экономику Беларуси ждет стагнация

31.03.2021 18:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В 2021 году экономика Беларуси, по прогнозу ЕАБР, не покажет роста. Власти при этом ожидают от ВВП высокого показателя.

В минувшем году показатель ВВП упал на 0,9%, по итогам этого года власти ожидают роста на 1,8%, однако эксперты полагают, что для роста предпосылок нет. По данным Евразийского банка развития, в 2021 году экономику Беларуси ждет продолжение стагнации, ВВП за текущий год вырастет на минимальные 0,1%, экономическая активность в Беларуси останется на уровне ниже доковидного уровня.

Кроме того, в Беларуси сохраняется повышенная неопределенность влияния общественно-политических событий 2020 года на потенциал экономического роста. 

«Неблагоприятное развитие событий выразится в дальнейшем ухудшении инвестиционного климата Беларуси. Отток трудовых ресурсов и компаний ИТ-сектора может ускориться после открытия границ и снижения издержек перемещения. Неблагоприятное развитие событий приведет к сокращению потенциала роста экономики Беларуси в долгосрочном периоде из-за потери ее технологичности и эрозии человеческого капитала», — прогнозируют экономисты ЕАБР.

В банке отмечают, что при негативном развитии событий в Беларуси произойдет глубокий спад производства и могут возникнуть угрозы долговой стабильности. При рисковом сценарии ВВП Беларуси упадет в 2021 году на 1,4%, в 2022 - на 2,6%.

Напомним, что ВВП Беларуси в феврале этого года замедлил свой рост по сравнению с предыдущим месяцем.  в январе темпы роста ВВП составляли 1,3%, а по прогнозам властей по итогам года должен составить 1,8%. Такие показатели были утверждены в указе №480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год».

 

 
 
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В 2021 году экономика Беларуси, по прогнозу ЕАБР, не покажет роста. Власти при этом ожидают от ВВП высокого показателя.
 
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