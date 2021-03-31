Европейский инвестиционный банк не даст денег на реконструкцию трассы М7

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Европейский инвестиционный банк не выделит Беларуси средства для реконструкции автомагистрали М7, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, пишет газета " Гродзенская праўда ".

По словам губернатора, согласно государственной инвестпрограмме на текущий год для проведения работ по реконструкции дороги М7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики предусмотрено выделение определенной суммы денег, в том числе из бюджета республики и кредита Европейского инвестиционного банка.

"Финансирование за счет средств Европейского инвестиционного банка по данному проекту приостановлено. В настоящее время правительством изыскиваются дополнительные источники финансирования", – сказал Караник.

Ожидалось, что банк даст Беларуси 110 миллионов евро, за которые планировалось отремонтировать более 100 километров трассы, а также модернизировать пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе.

Однако после введения в 2020 году европейских санкций в отношении республики в финучреждении заявили, что приостанавливают сотрудничество с республикой по различным инвестиционным проектам.

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