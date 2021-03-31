Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мозырский НПЗ увеличил переработку нефти в январе-феврале В этом году в Беларуси планируют полностью завершить обновление двух заводов - Мозырского и "Нафтана". В Мозыре завершают строительство новой площадки. Сегодня...

В этом году в Беларуси планируют полностью завершить обновление двух заводов - Мозырского и "Нафтана". В Мозыре завершают строительство новой площадки. Сегодня премьер-министру рассказали о проделанной работе и что еще нужно на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Это стратегический объект. Он является заводом в заводе - в 35 гектаров. Он позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. В мире таких предприятий не больше четырех, и Беларусь будет в этом элитном клубе.Пусконаладочные работы здесь поручено завершить в течение трех месяцев. Новые установки и оборудование увеличивают и качество переработки, и ассортимент, и объемы выпуска.