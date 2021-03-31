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Мозырский НПЗ увеличил переработку нефти в январе-феврале

31.03.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В этом году в Беларуси планируют полностью завершить обновление двух заводов - Мозырского и "Нафтана". В Мозыре завершают строительство новой площадки. Сегодня премьер-министру рассказали о проделанной работе и что еще нужно на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Это стратегический объект. Он является заводом в заводе - в 35 гектаров. Он позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. В мире таких предприятий не больше четырех, и Беларусь будет в этом элитном клубе.

Пусконаладочные работы здесь поручено завершить в течение трех месяцев. Новые установки и оборудование увеличивают и качество переработки, и ассортимент, и объемы выпуска.

 
 
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В этом году в Беларуси планируют полностью завершить обновление двух заводов - Мозырского и "Нафтана". В Мозыре завершают строительство новой площадки. Сегодня...
 
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