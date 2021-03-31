Источник материала: БT

Модернизация нефтеперерабатывающего комплекса

Масштабный проект

Мощности загружены в полном объеме

Ситуация в экономике

Ответные санкции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мозыре увеличили объемы переработки нефти и завершают строительство новой площадки Белорусская промышленность с начала года уже прибавила на 8 %. Есть спрос на внешних рынках, и растет рентабельность продаж. Наша страна не сворачивала конвейеры...

Белорусская промышленность с начала года уже прибавила на 8 %. Есть спрос на внешних рынках, и растет рентабельность продаж. Наша страна не сворачивала конвейеры даже в сложные времена, когда пандемия остановила многие экономики мира, мы продолжали работать на свой рынок и внешний. И когда границы открылись, спрос на белорусские товары начал только расти. К тому же работающие предприятия - это и работающие коллективы, а значит, у них есть стабильный доход каждый месяц.Сегодня, выстраивая годовую стратегию экономического развития, мы ищем новые рынки, обсуждаем совместные проекты кооперации и даже обновляем действующие производства. Масштабная модернизация нефтеперабатывающего комплекса тому подтверждение. В этом году Беларусь планируют полностью завершить обновление двух заводов - Мозырского и "Нафтана". Об этом говорил Президент и на Всебелорусском народном собрании. В Мозыре уже увеличили объемы переработки нефти и завершают строительство новой площадки. О перспективах отрасли и работе всего реального сектора расскажет наш корреспондентТехническое переоснащение наших крупных предприятий позволяет им быть конкурентоспособными на мировых рынках. Тем более, если товар в цене и в высоком спросе, то нужно учитывать тенденции и шагать в ногу с ними. Правительство держит эти вопросы на контроле. Например, обновление нашего нефтеперерабатывающего комплекса. Новые установки и оборудование увеличивают и качество переработки, и ассортимент, и объемы выпуска.Это Мозырский НПЗ. Сейчас здесь большая модернизация. Готовность отдельных участков от 87 до 100 процентов. А это значит, что многие уже в строю. Здесь технически сложное оборудование, причем под индивидуальный заказ. В этом году большая работа на этой площадке должна быть завершена. Производственным драйвером прошлого года на НПЗ называют битум. Произведено 605 тыс. тонн, что на 16 % больше, чем в 2019-м. В 2021-м за 2 месяца в Мозыре переработали более 1,5 млн тонн нефти. Темп роста к началу 20-го плюс 60 %.Сегодня премьеру рассказали о сделанном и что еще нужно, на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Кстати, это самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Это стратегический объект. По сути, заводом в заводе в 35 гектаров. Он позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. В мире таких предприятий не больше четырех, и Беларусь будет в этом элитном клубе. И, конечно, его работы на полную ждут. Пусконаладочные работы необходимо завершить в течение трех месяцев, отметил премьер.Мощности всех наших НПЗ загружены в полном объеме, нет проблем и с поставкой сырья. Российская "Юралс" идет по трубе по графику без сбоев. Что касается дальнейшей модернизации нефтянки, то за 10 лет, согласно стратегии, инвестиционный портфель оценивают почти в 9 млрд долларов. Беларусь нацелена на развитие, даже в такое сложное время, когда пандемию не выдерживают куда более сильные экономики. Не закрывая производства действующие, планируют не просто удержать их на плаву, а масштабно обновить.Также журналисты спросили у главы правительства в целом о ситуации в экономике. Какие тенденции в этом году, и как работает реальный сектор. Ведь в некоторых интернет-ресурсах утверждают, убыточных предприятий становится больше. С этим не согласен премьер. Проблемы если и есть, то в основном у мелких сельхозпредприятий. По каждому работают точечно, некоторые присоединяют к передовикам отрасли.Что касается возможности введения ответных санкций, которые предусмотрены Указам Президента, то они, по словам премьера, будут касаться тех фирм и компаний, которые применяет неправомерные экономические санкции в отношении Беларуси в целом или конкретных предприятий. Список этот точечно определит правительство.