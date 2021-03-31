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США грозят продлить санкции против белорусских предприятий, если власти не освободят политзаключенных

01.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты Америки могут возобновить санкции против белорусских предприятий, которые были приостановлены в 2015 году, и с тех пор это решение неоднократно продлевалось. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мы все так же хотим видеть Беларусь независимой, процветающей демократической страной. Однако события, связанные с фальсификацией президентских выборов в 2020 году, насилие и тактика репрессий, а также наличие более 300 политических заключенных игнорировать нельзя, — отметил Прайс.

Он подчеркнул, что казначейство США с 2015 года выдало и ежегодно продлевает лицензию, разрешающую операции с 9 государственными предприятиями Беларуси.

— Тогда мы сделали это из-за заметного прогресса в области прав человека, и в частности из-за освобождения всех политических заключенных. К сожалению, с того времени ситуация с правами человека ухудшилась. Возможно, это худший момент в истории независимой Беларуси.

Прайс отметил, что Госдепартамент не может рекомендовать еще одно продление лицензии (на приостановку санкций. — Прим. TUT.BY), учитывая число политических заключенных, а также принятый США Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси.

— Текущее продление истекает 26 апреля. Но этот шаг обратимый, и мы призываем белорусские власти предпринять шаги, которые позволят нам сделать это, в частности освободив всех политзаключенных. Режим Лукашенко все еще может предпринять необходимые шаги, чтобы изменить курс. Освободите всех незаконно заключенных, которые попали в тюрьму за то, что просто не соглашались с властями, придерживались различных взглядов или осмелились участвовать в выборах. Мы призываем к полному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия властей против белорусского народа.

Кроме того, представитель Госдепа призвал белорусские власти взять на себя ответственность и начать вести диалог с лидерами политической оппозиции под эгидой ОБСЕ, чтобы провести свободные и справедливые выборы под независимым наблюдением.

— Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократическому будущему, — повторил Нед Прайс.

Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года, ссылаясь на нарушения прав человека. В октябре 2015 года санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. В дальнейшем это решение неоднократно продлевалось. 22 октября 2019 года приостановку санкций продлили до 26 апреля 2021 года.

Решение распространяется на компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».

 
Теги: Гродно
 
 
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- Тогда мы сделали это из-за заметного прогресса в области прав человека и, в частности, из-за освобождения всех политических заключенных. К сожалению, с того...
 
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