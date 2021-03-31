Минэнерго: БелАЭС обеспечит почти половину внутренних потребностей в энергии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. БелАЭС будет вырабатывать около сорока процентов общего потребления электроэнергии в Беларуси, а это около 18,5 млрд кВтч в год, сообщили в Минэнерго.

Уже реализованы два из трех этапов технических мероприятий интеграции станции в энергосистему страны, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Остается третий этап, который предусматривает строительство пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт. Они способны выходить на номинальную мощность в течение 15 минут и будут обеспечивать надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы БелАЭС.

Белорусская АЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако в первый раз турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.