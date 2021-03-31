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Минэнерго: БелАЭС обеспечит почти половину внутренних потребностей в энергии
01.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар - Sputnik. БелАЭС будет вырабатывать около сорока процентов общего потребления электроэнергии в Беларуси, а это около 18,5 млрд кВтч в год, сообщили в Минэнерго.
Уже реализованы два из трех этапов технических мероприятий интеграции станции в энергосистему страны, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.
Остается третий этап, который предусматривает строительство пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт. Они способны выходить на номинальную мощность в течение 15 минут и будут обеспечивать надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы БелАЭС.
Белорусская АЭС
Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.
© AP / Aksana Manchuk
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако в первый раз турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.
В конце февраля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что энергоблок №1 Белорусской АЭС почти за четыре месяца выработал 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Приемка в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется в апреле-мае.
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Из трех этапов интеграции атомной станции в энергосистему уже реализованы два, проинформировал глава ведомства.
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