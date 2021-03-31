|
Назван топовый продукт, который россияне любят покупать в Беларуси
01.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар - Sputnik. Молоко и молочная продукция заняли верхнюю строчку в списке экспортных товаров Беларуси в Россию, следует из статистического обзора Белстата.
В минувшем году Беларусь поставила в Россию молока и молочной продукции более чем на два миллиарда долларов. На втором месте среди наиболее востребованных белорусских продуктов - мясо. В 2020 году Россия купила мяса и мясных продуктов более чем на 500 миллионов долларов.
Автомобили, тракторы и седельные тягачи также вошли в топ продаж. Россияне купили автомобилей более чем на 300 миллионов долларов и тракторов и тягачей примерно на ту же сумму.
В списке белорусских покупок на первой строке - нефть, Беларусь заплатила России в прошлом году более 3,4 миллиарда долларов за нефтяные поставки. На второй строке - природный газ, белорусы купили природного газа примерно на ту же сумму, которую россияне потратили на белорусское мясо, около 2,4 миллиарда долларов.
В 2020 году в Российскую Федерацию экспортировано товаров на сумму 13,1 миллиарда долларов, или в 4,3 раза больше, чем в 1996 году. Импорт товаров увеличился в 4,7 раза и составил 16,4 миллиарда долларов. В 2020 году ее доля в экспорте Беларуси составила 45,2%, в импорте – 50,2%.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы потратили на российский природный газ примерно столько же, сколько россияне - на белорусское мясо и мясные продукты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)