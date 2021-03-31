Подорожает ли чай из-за пробки в Суэцком канале?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом EverGiven не повлияет на стоимость турецкого чая, рассказал РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

"Речи о повышении стоимости экспортируемого нами чая из-за блокировки Суэцкого канала пока не идет. Сельскохозяйственный сезон для этого продукта начнется в конце мая, тогда появится ясность и с ценами, и с объемом экспорта", – пояснил Гюрдоган.

На объемы экспорта и цены может повлиять не блокировка канала, а более глобальное явление – изменение климата. Именно от этого фактора зависит качество чая и объемы его сбора.

Суэцкий канал был заблокирован в течение шести дней судном, которое в длину достигает 400 метров. Грузоподъемность EverGiven – 224 тонны, контейнеровоз сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по нему. Позже корабль удалось снять с мели и отбуксировать в озера для проведения технического осмотра.

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