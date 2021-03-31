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Беларусь – Казахстан: ставка на промышленную кооперацию

01.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. У стран есть  налаженные торговые связи.  Правда, прошлый год немного выбил из колеи. Переговоры онлайн продолжались, но из-за ограничений в передвижении, некоторые контракты выполнены не в полном объеме.  В итоге за прошлый год  товарооборот Беларуси и Казахстана немного снизился (минус 8 %) и составил около 850 миллионов долларов. 

В этом году, несмотря на некоторые ковид-ограничения в планах много совместных проектов. Например, создание пожарных машин и ветпрепаратов. Акцент на промышленную кооперацию. Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк по видеосвязи поговорила с главой нашей дипмиссии в Нурсултане. 

Прошлый год двухсторонние контакты все страны оценивают сдержанно. Пандемия сократила объемы производства и потоки продаж из-за различных ограничений. Если говорить о Беларуси  и Казахстане, то здесь в целом  тоже взаимная торговля потеряла. Но по некоторым товарам, наоборот, прибавила. Да и сальдо для нас положительное. В корзине взаимных продаж 750 позиций. И половина из них пользовалась хорошим спросом.  Надо сказать, что бизнес контакты продолжались и в онлайн. В конце ноября провели даже деловой совет в видеорежиме. В этом году ждем новых проектов. На активное сотрудничество нацелено и наше диппредставительство.

Для Казахстана наибольший интерес могут представлять именно новые производства, особенно в свете провозглашенного курса на диверсификацию экономики и отхода от сырьевой направленности, а в машино- и автомобилестроении у Беларуси  хорошие показатели. Да и совместная работа  показывает взаимный интерес. Ставка на кооперацию.  Уже в этом году обсуждаем создание пожарной машины. Самые крупные производственные предприятия в рамках промышленной кооперации "КазБелАЗ", "Агромашхолдинг", "Композит Групп", а также тракторный "Беларус".

На этот год казахстанские партнеры сформировали и список белорусских товаров, на которые будет спрос. Также страны рассматривают возможность проведения выездной сельскохозяйственной выставки "Белагро" в Казахстане, где покажут всю нашу аграрную технику, а также новинку продуктов питания. 
 
 
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Беларусь планирует увеличить экспорт в Казахстан в этом году. За счет продуктов питания, товаров легкой промышленности и косметики. У стран есть  налаженные...
 
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