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Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по $580 за "квадрат"
01.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В нашей базе на продажу выставлен трехэтажный
В дом вложили больше, чем заплатили за его покупку
Помимо близкого расположения к городу, плюсы объекта в том, что в 7 минутах ходьбы от дома находится озеро Селюты, чуть дальше река Чернявка и лес, который «расстилается сразу за соседом».
Жилая площадь коттеджа – 142,4 кв. м. В доме предусмотрены три спальни, две из которых больше 30 кв.м, гостиная, два санузла, столовая, совмещенная с кухней, и просторный холл. Гостиная выделяется своими большими окнами и высоким потолком – в этой части дома у первого и мансардного этажа он общий.
– У будущих владельцев есть возможность с легкостью добавить пару комнат, если не будет хватать места, - рассказывает о перспективах хозяин выставляемого на продажу коттеджа Константин. – Второй этаж был запланирован полностью. Хотели кабинет сделать, камин. Реализовали только камин, но запах и пепел больше обременяли, чем радовали, поэтому решили убрать совсем, чтобы не было желания разжечь.
Константин нашел предложение о продаже дома в интернете в 2013 году. Из всего, что он смотрел, этот вариант показался ему самым лучшим по расстоянию от города и площади.
- Мы купили его 31 декабря. Сын владельца прилетел в город всего на день, нужно было решаться, - вспоминает мужчина. Константин не называет стоимость, за которую тогда купил дом, не помнит. Признается, что на тот момент цена его устраивала. – Пятикомнатную или двухэтажную квартиру мы бы не потянули по деньгам.
Изначально постройка представляла собой одноэтажный сруб.
- Бывший владелец дома – председатель этого садового товарищества. Он был уже в возрасте, когда задумал сделать что-то новое. Он залил фундамент и построил сруб. Когда к идее подключились его дети, у дома увеличилась площадь – новый фундамент. Я купил коробку: стены и крышу.
Для жизни дом готов не был. За пять месяцев Константин с помощью специалистов довел его до ума, и летом семья переехала за город.
- Эти полгода были настоящим мозговым штурмом: продавали все, что могли, и вкладывали в дом. Его обустройство обошлось чуть ли не в полтора раза дороже, чем его стоимость. С таким опытом я сейчас строитель и на все руки мастер, - шутит Константин. – Построили второй этаж и снесли стенку, которая разделяла столовую и холл. Снаружи пришлось раскапывать дом по периметру, чтобы укрепить газосиликатными блоками. Они хорошо держат тепло зимой, а летом, наоборот, поддерживают прохладу.
Зимой коммуналка - около 50 рублей, плюс до 80 рублей "за свет"
Сначала поддерживали тепло в доме с помощью твердотопливного котла. Чуть позже хозяева купили газовый, а уже в 2016 году в садовом товариществе провели и сам газ. Дом отапливается даже на цокольном этаже.
По словам хозяев, они лишь один раз заплатили «круглую сумму» - 250 рублей за газ. На дворе тогда стояли тридцатиградусные морозы. Так коммуналка зимой выходит около 50 рублей, электричество 600-650кВт – до 80 рублей. Взносы за воду один раз в квартал – 25 рублей. Вода из скважины, а дома установлен бойлер.
Гостевой домик переделали в баню
- Да, прописаться в садовом товариществе нельзя, только сделать годовую регистрацию и ежегодно ее обновлять, зато в частной собственности 15 соток – два равных участка.
На цокольном этаже есть два гаража: больше 20 кв. м каждый. Помимо этого, там пустует два помещения и одно под кухней, которого на плане дома нет. Так как цокольный этаж тоже отапливается, там можно сделать игровую комнату, тренажерный зал или сауну. Также в доме есть и небольшой погреб. Константин уверяет, что там никогда нет не бывает сыро.
От прежних владельцев семье достался и сад, где растут яблони и груши. Константин за ними ухаживает, но сам садоводством не занимается. От своей семьи новым владельцам мужчина оставляет всю мебель и домашнюю технику. Помимо этого, «в подарок» достанется резервный твердотопливный котел и новая газонокосилка.
- Дети выросли, а мы с женой хотим уехать досматривать родителей, поэтому и продаем.
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Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по $580 за "квадрат"
В нашей базе на продажу выставлен трехэтажный коттедж площадью 277 кв.м. Дом находится в садовом товариществе "Мара", в 12 км от Минска в мядельском направлении. Хозяин...
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