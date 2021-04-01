В дом вложили больше, чем заплатили за его покупку

Помимо близкого расположения к городу, плюсы объекта в том, что в 7 минутах ходьбы от дома находится озеро Селюты, чуть дальше река Чернявка и лес, который «расстилается сразу за соседом».

Жилая площадь коттеджа – 142,4 кв. м. В доме предусмотрены три спальни, две из которых больше 30 кв.м, гостиная, два санузла, столовая, совмещенная с кухней, и просторный холл. Гостиная выделяется своими большими окнами и высоким потолком – в этой части дома у первого и мансардного этажа он общий.