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Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по $580 за "квадрат"

01.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В нашей базе на продажу выставлен трехэтажный коттедж площадью 277 кв.м. Дом находится в садовом товариществе "Мара", в 12 км от Минска в мядельском направлении. Хозяин коттеджа признается, что у него не было особых навыков в строительстве, но после всех вложений в свое гнездышко он смело может назвать себя специалистом в этой области. В свое время мужчина купил «коробку: стены и крышу» и за полгода сделал дом, пригодный для жизни большой семьи. И вот спустя 7 лет хозяин продает его со всем нажитым имуществом за 160 тысяч долларов.

Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"

В дом вложили больше, чем заплатили за его покупку

Помимо близкого расположения к городу, плюсы объекта в том, что в 7 минутах ходьбы от дома находится озеро Селюты, чуть дальше река Чернявка и лес, который «расстилается сразу за соседом».

Жилая площадь коттеджа – 142,4 кв. м. В доме предусмотрены три спальни, две из которых больше 30 кв.м, гостиная, два санузла, столовая, совмещенная с кухней, и просторный холл. Гостиная выделяется своими большими окнами и высоким потолком – в этой части дома у первого и мансардного этажа он общий. 

– У будущих владельцев есть возможность с легкостью добавить пару комнат, если не будет хватать места, - рассказывает о перспективах хозяин выставляемого на продажу коттеджа Константин. –  Второй этаж был запланирован полностью. Хотели кабинет сделать, камин. Реализовали только камин, но запах и пепел больше обременяли, чем радовали, поэтому решили убрать совсем, чтобы не было желания разжечь.

Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"

Константин нашел предложение о продаже дома в интернете в 2013 году. Из всего, что он смотрел, этот вариант показался ему самым лучшим по расстоянию от города и площади.

- Мы купили его 31 декабря. Сын владельца прилетел в город всего на день, нужно было решаться, - вспоминает мужчина. Константин не называет стоимость, за которую тогда купил дом, не помнит. Признается, что на тот момент цена его устраивала. – Пятикомнатную или двухэтажную квартиру мы бы не потянули по деньгам. 

Изначально постройка представляла собой одноэтажный сруб.

- Бывший владелец дома – председатель этого садового товарищества. Он был уже в возрасте, когда задумал сделать что-то новое. Он залил фундамент и построил сруб. Когда к идее подключились его дети, у дома увеличилась площадь – новый фундамент. Я купил коробку: стены и крышу.

Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"

Для жизни дом готов не был. За пять месяцев Константин с помощью специалистов довел его до ума, и летом семья переехала за город. 

- Эти полгода были настоящим мозговым штурмом: продавали все, что могли, и вкладывали в дом. Его обустройство обошлось чуть ли не в полтора раза дороже, чем его стоимость. С таким опытом я сейчас строитель и на все руки мастер, - шутит Константин. – Построили второй этаж и снесли стенку, которая разделяла столовую и холл. Снаружи пришлось раскапывать дом по периметру, чтобы укрепить газосиликатными блоками. Они хорошо держат тепло зимой, а летом, наоборот, поддерживают прохладу.

Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"

Зимой коммуналка - около 50 рублей, плюс до 80 рублей "за свет"

Сначала поддерживали тепло в доме с помощью твердотопливного котла. Чуть позже хозяева купили газовый, а уже в 2016 году в садовом товариществе провели и сам газ. Дом отапливается даже на цокольном этаже.

По словам хозяев, они лишь один раз заплатили «круглую сумму» - 250 рублей за газ. На дворе тогда стояли тридцатиградусные морозы. Так коммуналка зимой выходит около 50 рублей, электричество 600-650кВт – до 80 рублей. Взносы за воду один раз в квартал – 25 рублей. Вода из скважины, а дома установлен бойлер.

Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"

Гостевой домик переделали в баню

- Да, прописаться в садовом товариществе нельзя, только сделать годовую регистрацию и ежегодно ее обновлять, зато в частной собственности 15 соток – два равных участка. 

На цокольном этаже есть два гаража: больше 20 кв. м каждый. Помимо этого, там пустует два помещения и одно под кухней, которого на плане дома нет. Так как цокольный этаж тоже отапливается, там можно сделать игровую комнату, тренажерный зал или сауну. Также в доме есть и небольшой погреб. Константин уверяет, что там никогда нет не бывает сыро.

Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"
Отапливаемый цокольный этаж, баня и мебель с техникой впридачу. Недалеко от Минска продается коттедж по 0 за "квадрат"

Рядом с коттеджем находится небольшой гостевой домик. Его переделали в баню.

- Веранда может показаться невзрачной, но сруб и крыша очень добротные. Делаем с соседом там ремонт: отделали внутри вагонкой, положили пол. Будущим владельцам достанется в лучшем виде.

От прежних владельцев семье достался и сад, где растут яблони и груши. Константин за ними ухаживает, но сам садоводством не занимается. От своей семьи новым владельцам мужчина оставляет всю мебель и домашнюю технику. Помимо этого, «в подарок» достанется резервный твердотопливный котел и новая газонокосилка.

- Дети выросли, а мы с женой хотим уехать досматривать родителей, поэтому и продаем.

 
Теги: Минск
 
 
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В нашей базе на продажу выставлен трехэтажный коттедж площадью 277 кв.м. Дом находится в садовом товариществе "Мара", в 12 км от Минска в мядельском направлении. Хозяин...
 
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