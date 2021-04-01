Застройщик выставил на продажу квартиры у метро «Грушевка». Цена метра в «двушке» − от 1200 долларов

Итак, гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

− 2-комнатные планировки 2Е, 2Ж, 2К, 2Л (без помещения кладовой) по стоимости за «квадрат» 1200 долларов (при 100% оплате), 1230 долларов (при оплате в рассрочку или с привлечением кредита банка)

— 2-комнатные планировки 2Е, 2Ж, 2К, 2Л (с помещениями кладовой) по стоимости за «квадрат» 1230 долларов (при 100% оплате), 1260 долларов (при оплате в рассрочку или с привлечением кредита банка).