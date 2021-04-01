|
Застройщик выставил на продажу квартиры у метро «Грушевка». Цена метра в «двушке» − от 1200 долларов
01.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «СтройФормула» продолжает строительство
Напомним, что комплекс у метро «Грушевка» будет состоять из двух домов, представляющих собой замкнутый объем из 14 подъездов. В доме №20 будет 6 секций, в доме №19 – 8 секций. В опубликованной декларации речь идет о девятиэтажном доме на 8 подъездов. Всего в нем будет 278 квартир. Застройщик уже
Итак, гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
− 2-комнатные планировки 2Е, 2Ж, 2К, 2Л (без помещения кладовой) по стоимости за «квадрат» 1200 долларов (при 100% оплате), 1230 долларов (при оплате в рассрочку или с привлечением кредита банка)
— 2-комнатные планировки 2Е, 2Ж, 2К, 2Л (с помещениями кладовой) по стоимости за «квадрат» 1230 долларов (при 100% оплате), 1260 долларов (при оплате в рассрочку или с привлечением кредита банка).
Судя по планировкам, площадь «двушек» составляет от 51 до 57 «квадратов». Таким образом, стоимость квартиры составит от 60 до 70 тысяч долларов в зависимости от метража .
Во всех квартирах будет свободная планировка, перегородками будут выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов.
Конструктивная схема здания − железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже − помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома − один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.
Фото: airon.by
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Застройщик выставил на продажу квартиры у метро «Грушевка». Цена метра в «двушке» − от 1200 долларов
Застройщик «СтройФормула» продолжает строительство ЖК «Матвеевский», который находится в районе улиц Розы Люксембург и Фанипольской. Вчера в газете «Минский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)