Заправлять бытовые газовые баллоны стало дороже

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Утверждены новые цены на сжиженный газ для заправки газовых баллонов в Беларуси, соответствующее постановление №18 размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, в республике с 1 апреля выросла стоимость заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемого населению. Раньше цена составляла 1 рубль 15 копеек за килограмм, теперь – 1,26 рубля.

В предприятии "Мингаз" уточнили Sputnik, что теперь за 5-литровый баллон нужно будет отдать 2 рубля 52 копейки, за 12-литровый – 6 рублей 30 копеек, за 27-литровый – 14 рублей 36 копеек. За баллон газа весом 21 кг белорусам нужно будет заплатить, как и раньше, - 19,5 рублей прописанному в доме или квартире жильцу, не прописанному – 46,50 рублей. В прошлый раз цены на сжиженный газ регулировались 25 июня 2020 года.

Норма потребления по цене, субсидируемой государством — пять 50-литровых баллонов в год на каждого зарегистрированного по месту жительства собственника или членов семьи.

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