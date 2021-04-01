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Рост дефицита бюджета ускорился: за два месяца он достиг 1,3 млрд рублей

01.04.2021 10:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дефицит бюджета продолжает расти, за январь-февраль он достиг 1,3 млрд рублей против 470 млн рублей по итогам первого месяца, сообщает пресс-служба Минфина.


Доходы бюджета сектора госуправления, который включает республиканский и местные бюджеты, а также ФСЗН, за два первых месяца года составили 8,47 млрд рублей (15,7% уточненного годового плана).

Традиционно наиболее весомые поступления обеспечил НДС — 2,6 млрд рублей. Налог на прибыль принес бюджету скромные 30 млн рублей, акцизы — 500 млн рублей, а доходы от внешнеэкономической деятельности - 700 млн рублей.

Расходы бюджета сектора госуправления сложились в размере 9,84 млрд рублей.

3,1 млрд рублей были направлены на общегосударственную деятельность, 800 млн рублей — на финансирование национальной экономики, 3 млрд рублей — на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ).

Задолженность по налогам и сборам на 1 марта составила 157,6 млн рублей.

Доходы республиканского бюджета составили 3,8 млрд рублей, а расходы - 5,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил 1,3 млрд рублей.

Поступления в Фонд соцзащиты населения составили 3,24 млрд рублей, а расходы 3,19 млрд рублей.

Доходы бюджета за январь-февраль этого года выше, чем за тот же период прошлого года, однако бюджетные расходы выросли еще заметнее. Если в прошлом году из бюджета сектора госуправления за первые два месяца года расходовали 7,8 млрд рублей, то в этом — 9,84 млрд. В основном рост произошел за счет расходов на общегосударственную деятельность (3,1 млрд рублей в этом году против 1,3 млрд рублей в прошлом).

Также выросли расходы ФСЗН — с 2,7 млрд рублей в первые два месяца 2020-го до 3,19 млрд рублей 2021-го.

Напомним, планируемый дефицит бюджета на 2021 год был увеличен с 4 млрд до 5,6 млрд рублей «в связи с принятием законодательных актов по поддержке отдельных предприятий в период пандемии». Рефинансировать дефицит планируется за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.

 
 
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Дефицит бюджета продолжает расти, за январь-февраль он достиг 1,3 млрд рублей против 470 млн рублей по итогам первого месяца, сообщает пресс-служба Минфина.
 
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