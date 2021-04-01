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Единый газовый рынок Беларуси с РФ может заработать в 2022 году - посол

01.04.2021 10:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 01 апр – Sputnik. Вся инфраструктура для единого газового рынка Беларуси и России уже создана, стороны рассчитывают, что он заработает со следующего года, сообщил посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.

Переговоры министров энергетики прошли в Москве 25 и 26 марта, стороны обсудили "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике".

"Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года", - цитирует посла "Российская газета".

Семашко также отметил, что Минску и Москве необходимо создать "пилотный проект" перед тем, как единый рынок газа появится в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. Беларусь и Россия хотят сделать это раньше, добавил посол.

"И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру", - подчеркнул Семашко.

© Sputnik
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Единая энергосистема

Создание единой энергосистемы двух стран находится на стадии обсуждения. По словам посла, должны быть созданы одинаковые условия работы: "стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу".

"Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси. Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Беларусью, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт·часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Беларуси", - отметил Семашко.

Инфраструктуры для единой энергосистемы двух стран пока нет, констатировал посол.

"Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет", - считает он.

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Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва провели переговоры о формировании объединенных рынков газа и электроэнергии на прошлой неделе.
 
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