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Единый газовый рынок Беларуси с РФ может заработать в 2022 году - посол
01.04.2021 10:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 01 апр – Sputnik. Вся инфраструктура для единого газового рынка Беларуси и России уже создана, стороны рассчитывают, что он заработает со следующего года, сообщил посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.
Переговоры министров энергетики прошли в Москве 25 и 26 марта, стороны
"Труба газовая идет и по России, и по Беларуси, вся инфраструктура создана, поэтому здесь сразу видится единый рынок. Мы надеемся, что он заработает 1 января 2022 года", - цитирует посла
Семашко также отметил, что Минску и Москве необходимо создать "пилотный проект" перед тем, как единый рынок газа появится в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. Беларусь и Россия хотят сделать это раньше, добавил посол.
"И я убежден, что и Россия, и Беларусь от этого только выиграют, и все соседи по ЕАЭС увидят это и последуют нашему примеру", - подчеркнул Семашко.
© Sputnik
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Единая энергосистема
Создание единой энергосистемы двух стран находится на стадии обсуждения. По словам посла, должны быть созданы одинаковые условия работы: "стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу".
"Но вначале видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем. И вот эти торги должны идти пока в опте, через сечение, которое есть на границе России и Беларуси. Те линии электропередачи, которые есть, например, между Смоленском и Беларусью, позволяют пропускать где-то 7-8 млрд киловатт·часов. В этих пределах будет идти оптовая программа. Параллельно с этим будет идти процесс создания единой энергосистемы России и Беларуси", - отметил Семашко.
Инфраструктуры для единой энергосистемы двух стран пока нет, констатировал посол.
"Поэтому на первом этапе рынок должен быть объединен, возможно, в течение 3-4 лет", - считает он.
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Минск и Москва провели переговоры о формировании объединенных рынков газа и электроэнергии на прошлой неделе.
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