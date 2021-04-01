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Экономические контрсанкции Беларуси против Запада не затронут транзит
01.04.2021 10:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр – Sputnik. Экономические контрсанкции Беларуси в отношении стран Запада не коснутся транзита через территорию республики, об этом говорится в указе президента республики Александра Лукашенко.
Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в четверг.
Лукашенко
В соответствии с указом, в республику запрещен ввоз некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применивших санкции в отношении белорусских фирм или граждан.
Уточнялось, что конкретный перечень попавших под контрсанкции западных компаний установит правительство. При этом премьер-министр страны Роман Головченко
"Запреты, названные в пункте 1 настоящего указа, не распространяются на транзит товаров через территорию Республики Беларусь, осуществляемый транспортными средствами международной перевозки, а также на иные обязательства Республики Беларусь в связи с функциями международного транзита и посредничества", - говорится в опубликованном указе.
В документе поручается Совету министров оперативно информировать о принятии ограничительных мер Евразийскую экономическую комиссию.
Правительство также должно разработать порядок необходимых для реализации указа действий. Кроме этого, Совмину поручено обеспечить сбалансированность рынков, не допустить ускоренный рост цен на товары, работы, услуги, которые попадают под действие документа. Также правительство должно принять меры для замещения их на внутреннем рынке произведенными в Беларуси и других государствах ЕЭС.
Указ вступает в силу через 10 дней после даты его официального опубликования.
Санкции в отношении Беларуси
Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси:
Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".
В феврале Евросоюз также принял решение о том, что
В МИД республики по этому поводу
Помимо Великобритании, санкции в отношении некоторых белорусских граждан
Кроме того, накануне стало известно, что Вашингтон
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Правительству поручено не допустить ускоренного роста цен на товары, работы и услуги, которые попадают под действие документа.
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