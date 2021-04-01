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Доллар и евро подорожали на старте торгов в четверг
01.04.2021 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Доллар США и евро подорожали в начале торгов в четверг, российский рубль подешевел, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:21, евро подрос на 0,05%, доллар США подорожал на 0,17%, российский рубль упал на 0,18%.
© Sputnik / Виктор Толочко
На старте торгов 1 апреля Нацбанк установил следующие курсы:
1 евро – 3,08 белорусского рубля
1 доллар США – 2,62 рубля
100 российских рублей – 3,47 рубля
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что ждет белорусскую экономику
Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса. Ожидается
Как отметил Харитончик во время онлайн-презентации доклада Евразийского банка развития, экономическую активность продолжат ограничивать "высокая неопределенность, сокращение кредитования частного сектора, сложная эпидемиологическая обстановка внутри страны и за рубежом".
По его словам, поддержку экономике Беларуси в этом году окажет восстановление деловой активности в странах - торговых партнерах, а также постепенное ослабление санитарных ограничений по мере нормализации эпидемиологической обстановки.
В 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.
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Торги в четверг начались с роста американской и европейской валюты, российский рубль пока падает в цене.
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