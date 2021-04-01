Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр – Sputnik. Александр Лукашенко поручил взять под контроль ценообразование и защитить внутренний рынок и отечественных производителей.

На доклад во Дворец Независимости 1 апреля пришли министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович и первый вице-премьер Николай Снопков. Обсудили ценообразование, инфляцию и защиту рынка.

Для небогатых соотечественников

Белорусский лидер потребовал взять под контроль цены, особенно на те товары, что пользуются повышенным спросом. Он признался, что сам не совсем понимает, что значит "товары социального спектра". Но контролировать надо все ценообразование, потребовал Лукашенко. И поинтересовался, как чиновники понимают "необоснованный рост цен", как планируют с этим справляться.

"Как вы говорите, прежде всего, на товары (контролировать цены – Sputnik), которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное - недопустимость необоснованного роста цен… Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

Цены под контроль

Обсуждая инфляцию, Лукашенко подчеркнул, что это один из наиболее важных вопросов. Он поинтересовался у Снопкова и Колтовича, как они видят ситуацию с ценами и напомнил, как государство в начале года "жестко занималось лекарствами". Но под контроль надо брать не только цены на социально значимые товары, подчеркнул он.

"На все товары надо мониторить цены и принимать меры. Главное, чтобы метода была у нас соответствующая для принятия подобных решений", – заявил Лукашенко.

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