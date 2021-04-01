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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года" Министерство экономики объявило о старте ежегодного Национального конкурса "Предприниматель года". Заявку на участие в состязании можно подать до 1 июня по месту...

Министерство экономики объявило о старте ежегодного Национального конкурса "Предприниматель года". Заявку на участие в состязании можно подать до 1 июня по месту нахождения или жительства. Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ряду номинаций в зависимости от сферы работы и времени существования бизнеса. Победители состязания получат денежные призы в размере до 100 базовых величин.