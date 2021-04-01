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Как Беларусь обогнала всех по поставкам молочной продукции в Россию

01.04.2021 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь нарастила поставки молочных продуктов на российский рынок и свою долю в импорте. Особенно заметна динамика по мороженому.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Согласно данным аналитического центра Milknews, который использовал статистику Федеральной таможенной службы России, совокупный импорт молочных продуктов в пересчете на молоко в январе текущего года сократился на 25% и составил 577 тысяч тонн на сумму 202,6 млн долларов. Поставки уменьшились из всех стран, кроме Беларуси, и по всем видам продукции, кроме сыров.

Из Беларуси, как подсчитал Milknews, объем ввоза молочных продуктов за первый месяц 2021 года вырос на 14%. В итоге ее доля во внешних поставках этой продукции увеличилась до 75%.

Беларусь намного опережает прочие страны, отгружающие молочную продукцию российским потребителям. На Новую Зеландию в этот период пришлось 8% от всего объема импорта, на Аргентину — 5%, на Уругвай — 4%, на Кыргызстан — 2%.

Белорусские поставщики занимают лидирующие позиции практически по всем видам молочной продукции.

По творогу их доля в общем объеме поставок в Россию — почти 100%, по кисломолочной продукции — 95%, по сухому цельному молоку — 94%, по сырам — 91%, по молочной сыворотке — 89%, по сухому обезжиренному молоку — 88%, по питьевому молоку и сливкам — 86%, по сливочному маслу — 52%.

В 2021 году существенно выросла доля Беларуси в поставках россиянам мороженого. Если по итогам прошлого года на белорусскую продукцию приходилось 39% в его импорте, то по итогам января текущего года — уже 60%.

Единственная позиция, по которой белорусов опережают другие поставщики, — сырные продукты. По ним доля Беларуси в импорте была всего 14%.

Важнейшим молочным продуктом, импортированным Россией в январе 2021 года, стали сыры. В стоимостном выражении на них пришлось около 46% всех поставок. Второе место — у сливочного масла (22%).

 
 
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Беларусь нарастила поставки молочных продуктов на российский рынок и свою долю в импорте. Особенно заметна динамика по мороженому.
 
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