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Беларусбанк снизил кредитную ставку на покупку жилья
01.04.2021 13:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Беларусбанк снизил ставку по кредиту "Ипотека Экспресс", сообщили Sputnik в банке.
Беларусбанк в феврале предложил новый продукт -
"Ипотека Экспресс" – 20% годовых (ранее 21%). Его можно рассчитывать по совокупному доходу клиента и его поручителей - членов семьи и близких родственников. То есть, по семейному доходу", - сказал собеседник агентства.
Ставка рефинансирования Нацбанка по нему составляет 12,25 процентных пункта.
Кредит "Ипотека Экспресс" предусмотрен на покупку готового жилья в размере до 100% его стоимости, то есть получить его могут и те, кто собирается приобретать жилье на вторичном рынке.
С мая прошлого года Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке на общих основаниях. Затем в сентябре банк временно отложил выдачу льготных кредитов на жилье по 240-му указу президента, но с 15 октября возобновил прием новых заявок.
Подробную информацию и консультацию по выдаче кредитов на жилье можно получить на корпоративном сайте банка или в контакт-центре по единому номеру 147.
Кредитование на автомобили Geely
Беларусбанк обновил также условия кредитования для людей, которые хотят купить авто Geely. Согласно условиям кредита "Альтернатива", с 1 апреля размер процентной ставки снижен до 9,5% годовых в первые полтора-три года. Ставка рефинансирования составляет 1,75 процентных пункта. Кредит может быть получен на срок до семи лет, также его можно погасить досрочно.
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Взять деньги в банке на приобретение квартиры на вторичном рынке нельзя было с 1 мая 2020 года, остались лишь льготные кредиты по 240-му указу и по некоторым программам...
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