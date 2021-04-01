Беларусбанк снизил кредитную ставку на покупку жилья

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Беларусбанк снизил ставку по кредиту "Ипотека Экспресс", сообщили Sputnik в банке.

Беларусбанк в феврале предложил новый продукт - кредит "Ипотека Экспресс" . Он выдается на покупку жилья только под его залог. Срок кредитования - до 20 лет с учетом норм указа №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".

"Ипотека Экспресс" – 20% годовых (ранее 21%). Его можно рассчитывать по совокупному доходу клиента и его поручителей - членов семьи и близких родственников. То есть, по семейному доходу", - сказал собеседник агентства.

Ставка рефинансирования Нацбанка по нему составляет 12,25 процентных пункта.

Кредит "Ипотека Экспресс" предусмотрен на покупку готового жилья в размере до 100% его стоимости, то есть получить его могут и те, кто собирается приобретать жилье на вторичном рынке.

С мая прошлого года Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке на общих основаниях. Затем в сентябре банк временно отложил выдачу льготных кредитов на жилье по 240-му указу президента, но с 15 октября возобновил прием новых заявок.

Подробную информацию и консультацию по выдаче кредитов на жилье можно получить на корпоративном сайте банка или в контакт-центре по единому номеру 147.

Кредитование на автомобили Geely

Беларусбанк обновил также условия кредитования для людей, которые хотят купить авто Geely. Согласно условиям кредита "Альтернатива", с 1 апреля размер процентной ставки снижен до 9,5% годовых в первые полтора-три года. Ставка рефинансирования составляет 1,75 процентных пункта. Кредит может быть получен на срок до семи лет, также его можно погасить досрочно.

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