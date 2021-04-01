МТБанк купил Идея Банк – нужно ли волноваться клиентам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. МТБанк провел одну из крупнейших за последнее время сделок в банковском секторе, выкупив 99,999% акций Идея Банк, ранее принадлежавший польскому холдингу Getin.

Стоимость покупки составила 50 миллионов белорусских рублей. Нацбанк сделку одобрил. Разрешение на проведение сделки было выдано 30 декабря 2021 года.

"Мировой банковский сектор идет путем консолидации. Укрупнение дает возможность расширить спектр продуктов и услуг для клиентов, повысить качество сервиса и, как следствие, предоставляет клиентам более широкие возможности", – отметил председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

Он пообещал клиентам улучшить продуктовую линейку двух банков благодаря слиянию.

Уже со 2 апреля начнется процесс присоединения Идея Банка к МТБанку, но пока "Идея" будет работать как отдельная структура. Окончательное присоединение произойдет до конца 2021-го. В итоге объединенный банк будет работать под единым брендом МТБанка.

Клиентов Идея Банка заверили, что все продукты в переходный период останутся в прежних объемах, счетами можно будет пользоваться, депозиты закрывать не будут, продолжит работу мобильный и интернет-банк, а также колл-центр.

История с Идея Банк

В ноябре 2020-го польский холдинг Getin подписал с МТБанком письмо о намерениях продать ему пакет акций Идея Банка. Тогда предполагалось, что сделка состоится в январе 2021 года.

А о намерении продать активы белорусского банка, которым фактически владеет польский гражданин Лешек Чарнецки, бенефициар Getin Holding , было объявлено еще в начале июля 2020-го. Это произошло на фоне разговоров в польской прессе о финансовых трудностях у бизнесмена - он выпал из списка влиятельных людей Польши по версии издания Wprost.

В 2017-м польская компания продала треть акций банка российской лизинговой компании Carcade. 32,92% уставного капитала банка тогда было продано за 12,6 миллиона долларов.

Правда, тогда в Getin пояснили, что сделка была продажей акций внутри одной и той же финансовой группы Getin Holding. Этот холдинг является собственником как ЗАО "Идея Банк", так и ООО "Каркаде".

Целью сделки было желание оптимизировать структуру Getin Holding.

ЗАО "Идея Банк" создан в 2004 году. Банк занимался розничным направлением бизнеса, а также кредитовал сегмент малого и среднего бизнеса. На сегодня он занимает 17 место в банковской системе по объёму активов.

ЗАО "МТБанк" основано в 1994 году. У банка 100% национальный капитал. Он занимает 10 место в банковской системе по объему активов. МТБанк финансирует как розницу, так и юридические лица, в том числе и международные компании.

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