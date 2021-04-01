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Доллар США и евро пошли в рост на торгах в четверг

01.04.2021 14:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Доллар США и евро стали дороже, российский рубль упал в цене на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро прибавил в стоимости 0,24%, доллар США вырос на 0,26%, российский рубль подешевел на 0,03%.

По итогам торгов 1 апреля Нацбанк установил следующие курсы:

  • 1 евро – 3,09 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,63 рубля
  • 100 российских рублей – 3,47 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что ждет белорусскую экономику

Старший аналитик Центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик подчеркнул: экономическая активность в Беларуси в текущем году останется на уровне ниже докризисного на фоне низкой инвестиционной активности и слабого потребительского спроса. Ожидается замедление роста доходов населения и ужесточение условий кредитования.

Как отметил Харитончик во время онлайн-презентации доклада Евразийского банка развития, экономическую активность продолжат ограничивать "высокая неопределенность, сокращение кредитования частного сектора, сложная эпидемиологическая обстановка внутри страны и за рубежом".

По его словам, поддержку экономике Беларуси в этом году окажет восстановление деловой активности в странах - торговых партнерах, а также постепенное ослабление санитарных ограничений по мере нормализации эпидемиологической обстановки.

В 2022-2023 годах ЕАБР прогнозирует больший рост ВВП Беларуси – в среднем на 1,1% в год.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская и американская валюты прибавили в цене по итогам торгов, российский рубль уменьшил в стоимости.
 
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