Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой выпуск автомобилей может сократиться из-за пожара в Японии Мировой выпуск автомобилей может сократиться из-за пожара в Японии. Аналитики подсчитали, что автопроизводительность страны в апреле-июне просядет на 7...

Мировой выпуск автомобилей может сократиться из-за пожара в Японии. Аналитики подсчитали, что автопроизводительность страны в апреле-июне просядет на 7 процентов, то есть выпуск японских авто сократиться примерно на полтора миллиона машин. Дело в том, что автопроизводители в Японии сейчас испытывают еще большую нехватку полупроводников, усилившуюся в связи с пожаром на заводе по их производству, который произошел 19 марта. На восстановление производства полупроводников уйдет минимум 4 месяца, предсказывают аналитики.