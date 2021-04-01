ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мировой выпуск автомобилей может сократиться из-за пожара в Японии

01.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мировой выпуск автомобилей может сократиться из-за пожара в Японии. Аналитики подсчитали, что автопроизводительность страны в апреле-июне  просядет на 7 процентов, то есть выпуск японских авто сократиться примерно на полтора миллиона машин. Дело в том, что автопроизводители в Японии сейчас испытывают еще большую нехватку полупроводников, усилившуюся в связи с пожаром на заводе по их производству, который произошел 19 марта. На восстановление производства полупроводников уйдет минимум 4 месяца, предсказывают аналитики.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировой выпуск автомобилей может сократиться из-за пожара в Японии. Аналитики подсчитали, что автопроизводительность страны в апреле-июне  просядет на 7...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусбанк снизил кредитную ставку на покупку жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by