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Государство будет бороться с ценами и импортными товарами
01.04.2021 15:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В четверг 1 апреля у Александра Лукашенко прошло совещание с участием первого вице-премьера Николая Снопкова и главы МАРТ Владимира Колтовича.
На совещании обсуждался вопрос роста цен и их регулирования, а также - контроля за поставками в крупные торговые сети белорусских товаров. Лукашенко выразил недовольство тем, что некоторые торговые сети отказывались брать на реализацию белорусские товары и приказал подобные вещи «не просто пресекать, а выжигать каленым железом». Сейчас с этими вопросами работают представители правоохранительных органов.
Он отметил, что «вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один». Кроме того, он приказал контролировать рост цен и пресекать факты необоснованного роста стоимости потребительских товаров.
Напомним, что МАРТ
За год, с февраля 2020 по февраль 2021 года, цены в Беларуси
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В четверг 1 апреля у Александра Лукашенко прошло совещание с участием первого вице-премьера Николая Снопкова и главы МАРТ Владимира Колтовича.
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