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Государство будет бороться с ценами и импортными товарами

01.04.2021 15:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В четверг 1 апреля у Александра Лукашенко прошло совещание с участием первого вице-премьера Николая Снопкова и главы МАРТ Владимира Колтовича.

На совещании обсуждался вопрос роста цен и их регулирования, а также - контроля за поставками в крупные торговые сети белорусских товаров. Лукашенко выразил недовольство тем, что некоторые торговые сети отказывались брать на реализацию белорусские товары и приказал подобные вещи «не просто пресекать, а выжигать каленым железом». Сейчас с этими вопросами работают представители правоохранительных органов.

Он отметил, что «вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один». Кроме того, он приказал контролировать рост цен и пресекать факты необоснованного роста стоимости потребительских товаров.

Напомним, что МАРТ сообщил, что государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно.

За год, с февраля 2020 по февраль 2021 года, цены в Беларуси выросли на 8,2%.

 

 

 
 
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В четверг 1 апреля у Александра Лукашенко прошло совещание с участием первого вице-премьера Николая Снопкова и главы МАРТ Владимира Колтовича.
 
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