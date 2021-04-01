Государство будет бороться с ценами и импортными товарами

В четверг 1 апреля у Александра Лукашенко прошло совещание с участием первого вице-премьера Николая Снопкова и главы МАРТ Владимира Колтовича.

На совещании обсуждался вопрос роста цен и их регулирования, а также - контроля за поставками в крупные торговые сети белорусских товаров. Лукашенко выразил недовольство тем, что некоторые торговые сети отказывались брать на реализацию белорусские товары и приказал подобные вещи «не просто пресекать, а выжигать каленым железом». Сейчас с этими вопросами работают представители правоохранительных органов.

Он отметил, что «вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один». Кроме того, он приказал контролировать рост цен и пресекать факты необоснованного роста стоимости потребительских товаров.

сообщил , что государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно. Напомним, что МАРТ, что государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается с 1 апреля по 29 июня текущего года включительно.